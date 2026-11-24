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La Tunisie a été réélue au Conseil de l’Union internationale des télécommunications (UIT) pour la période 2027-2030, aux côtés de douze autres pays africains. L’organisation Smart Africa a salué cette représentation du continent au sein de l’instance chargée de superviser les orientations stratégiques de l’agence onusienne dédiée aux technologies de l’information et de la communication.

L’élection s’est déroulée le 16 novembre 2026 à Doha, au Qatar, dans le cadre de la Conférence de plénipotentiaires de l’UIT (PP-26). Les treize pays africains élus sont l’Algérie, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, le Ghana, le Kenya, Maurice, le Maroc, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, l’Afrique du Sud, la Tanzanie et la Tunisie.

La Tunisie a obtenu 115 voix lors du scrutin. Elle rejoint ainsi un Conseil composé de 48 États membres, répartis entre cinq régions du monde, qui assure la gouvernance de l’UIT entre les conférences de plénipotentiaires.

Cette instance intervient notamment dans le suivi des politiques et des activités de l’organisation, ainsi que dans l’élaboration de ses orientations stratégiques et financières. Ses travaux concernent des enjeux majeurs comme la connectivité mondiale, la gestion du spectre radioélectrique, les infrastructures télécoms, les normes technologiques et le développement numérique.

Pour les pays africains, cette représentation constitue un levier de participation aux décisions internationales qui encadrent l’évolution des télécommunications et des technologies numériques. Le nouveau mandat débutera en 2027 et s’achèvera en 2030.

W.N

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