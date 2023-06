13e édition du Orange Summer Challenge : les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 16 juin

Partagez 3 Partages

Orange Summer Challenge (OSC) revient de nouveau cette année pour sa 13ème édition en Tunisie mais aussi au niveau de 15 pays du réseau Orange Digital Centers en Afrique et Moyen-Orient pour essayer de remporter le prix international autour d’une thématique ambitieuse et d’actualité :

L’intelligence artificielle et l’internet des objets : un duo gagnant pour affronter les enjeux de demain !

En effet, en associant le potentiel de l’IoT et de l’IA, les participants à l’OSC pourront développer des solutions innovantes pour répondre aux défis actuels et futurs liés à l’environnement, la santé, l’éducation, l’agriculture et bien d’autres domaines.

Ayant une vision stratégique commune pour soutenir les jeunes sur la région Afrique et Moyen-Orient et participer à son développement, le réseau Orange Digital Centers et EY Tunisie s’associent pour la 2ème année consécutive pour accompagner les différentes équipes sur toute la durée de la compétition, à travers des formations et du mentorat sur mesure, dispensés par des experts nationaux et internationaux. En plus de l’accompagnement technique assuré par les experts de l’école du code sur la partie software et ceux du FabLab Solidaire sur la partie hardware, les candidats pourront compter sur l’expertise et le savoir-faire reconnu des équipes de EY Tunisie, principalement sur la partie business et montage de projets.

De plus, les deux partenaires vont assurer des formations en design thinking, soft skills, techniques de communication, etc…pour préparer au mieux les équipes à pitcher et à défendre leur projet lors de chaque cérémonie nationale, dans l’objectif de remporter le prix international. Les jeunes étudiants bénéficieront donc de tous les moyens humains, techniques, technologiques et matériels pour réussir leurs projets et relever ce challenge.

Pour rappel, la compétition Orange Summer Challenge (OSC) se déroule sur une période de trois mois (juillet, août et septembre) et met en avant l’intelligence collective d’étudiants motivés, issus de diverses spécialités académiques complémentaires, dans l’objectif de concevoir des solutions technologiques innovantes à fort impact.

Pour la première fois, 15 pays du réseau Orange Digital Centers en Afrique et Moyen-Orient participeront à cette édition, qui s’annonce riche en échanges et en créativité. Les pays participants sont la Tunisie, le Sénégal, la République Démocratique du Congo, le Mali, le Cameroun, le Burkina Faso, la Guinée Conakry, la Côte d’Ivoire, le Maroc, la Jordanie, l’Egypte, Madagascar, le Liberia, le Botswana et la Sierra Leone.

Pour la première fois également, un prix international sera remis au projet le plus innovant et impactant parmi tous les gagnants nationaux sur l’ensemble de la région Afrique et Moyen-Orient!

Alors si vous êtes prêts à participer à cette belle aventure humaine et à mettre en avant votre créativité et votre esprit d’innovation, n’hésitez plus! Rejoignez l’#OSC2023 et relevez le défi grâce à l’intelligence artificielle et l’internet des objets.

Réservez vite votre place en complétant le formulaire ci-dessous avant le 16 juin :

https://www.orangedigitalcenters.com/country/tn/events/645e56ac425529003c6142e2

Communiqué