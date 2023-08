14 millions d’emplois vont disparaître à cause des nouvelles technologies

Partagez 0 Partages

Les nouvelles technologies ont eu et continue d’avoir un impact significatif sur notre façon de travailler mais aussi sur le marché de l’emploi en lui-même. Le développement technologique a carrément transformé le marché du travail en donnant naissance à de nouvelles opportunités, de nouveaux profils alors que d’autres sont en train de disparaître de par les répercussions de l’automatisation des tâches et la manière dont certaines tâches sont exécutées et opérées au sein des entreprises.

Une nouvelle étude sur les emplois du futur met, d’ailleurs, en évidence les métiers de demain et évalue l’aptitude de certains profils en déclin à se convertir dans de nouveaux emplois. En effet, les technologies émergentes requièrent de nouvelles compétences techniques ; la programmation, l’analyse de données, la gestion de projet numérique, entre autres. La compréhension de ces technologies – certaines plus que d’autres – devient, alors, une nécessité.

Selon l’étude du Forum économique mondial, le big data, le cloud computing et l’intelligence artificielle figurent, comme les années précédentes, en tête de liste des tendances. Environ 75% des entreprises interrogées, dans le cadre de cette étude, ont indiqué envisager d’adopter ces technologies au cours des cinq prochaines années. Les données collectées montrent également que les plateformes et les applications de digitalisation des échanges commerciaux sont susceptibles d’être adoptées par 86% des entreprises sondées, et les plateformes et applications e-commerce par 75% des entreprises interrogées.

Des technologies disponibles aujourd’hui plusieurs sont susceptibles de promouvoir la création d’emplois : l’analyse big data, les technologies de gestion du changement climatique et de l’environnement, la cryptologie et la cybersécurité. Avec des entreprises qui ont dû s’adapter à l’ère numérique en digitalisant leurs processus, il y a eu une demande croissante sur les compétences en informatique, en analyse de données et en cybersécurité.

Ces technologies devraient être le moteur de création d’emplois, mais pas que. Les technologies agricoles, l’intelligence artificielle et le commerce électronique, devraient aussi contribuer à la création de nouveaux emplois dans les cinq prochaines années. Les plateformes en ligne continuent, en effet, à créer de nouvelles opportunités de travail, notamment dans l’économie des petits boulots, où des travailleurs indépendants peuvent offrir leurs services via des applications et des sites web.

Les nouvelles technologies vont aussi contribuer à la disparition de plusieurs autres emplois. Selon le Forum économique mondial, au cours des cinq prochaines années, 69 millions devraient être créés et 83 millions d’emplois devraient disparaitre. Cela représente une réduction de l’emploi de 14 millions d’emplois, soit 2%.

Nadya Jennene