16 Capital dirige un tour de table de 500.000 $ en faveur de la startup panafricaine ProXalys Inc

Le commerce informel en Afrique représente un marché de plus de 60 millions de micro-entreprises et un besoin de financement de plus de 400 milliards de dollars US. Il s’agit, en général, d’entreprises de vente en détail non enregistrées depuis leur entrée en activité. Avec l’application “ProBoutik”., il est désormais possible pour les entrepreneurs issus de ce commerce informel de faire la gestion des créances clients , de la comptabilité et de l’e-commerce grâce à une plateforme unifiée qui repose entre autre sur un Wallet multifonctionnel.

Établi au Etats Unis ( New York) et au Sénégal, la fintech ProXalys Inc est aussi implantée en Tunisie et est spécialisée dans la digitalisation du secteur informel. Avec son produit « Proboutik », la société entend innover les méthodes opérationnelles des commerces informels en proposant à ses utilisateurs une application de suivi de la facturation incluant une offre de financement et une marketplace d’approvisionnement. Un moyen de permettre l’inclusion de ces entrepreneurs informels en renforçant leur capacité de vente tout en facilitant leurs besoins de fonds de roulement.

Le tour de table est constitué de 3 fonds dont 216 Capital en lead avec 300 000$, accompagné de Haskè Ventures et Digital Africa (à travers le dispositif FUZE) pour un montant total de 500 000$. Avec ce financement, la startup projette d’accélérer son Go to Market du produit “ProBoutik ” et de renforcer ses équipes Data & AI et Technologique en Tunisie et au Sénégal afin d’avoir un ancrage autant sur l’Afrique subsaharienne (depuis Dakar) que sur la région de l’Afrique du nord (depuis Tunis).

ProXalys Inc , société de droit américain , a été fondée en 2022 par le sénégalais Thierno Sakho, un expert en banque, finance et microfinance. Après plusieurs années d’expérience dans les marchés financiers, le corporate banking et les assurances, Thierno Sakho a fait usage de ses compétences au profit du secteur informel en développant une solution d’encaissement omnicanal permettant de centraliser les paiements digitaux. Une manière de transformer les entreprises informelles en entreprises formelles en leur créant un environnement économique favorable à leur croissance.

“Proxalys Inc à travers son produit “ProBoutik” représente une avancée remarquable dans la digitalisation et l’inclusion financière du secteur informel de la vente au détail en Afrique” précise Hassen Arfaoui, Principal Investment Manager chez 216 Capital. “Notre collaboration avec la startup reflète notre conviction que l’inclusion financière et la transformation digitale de ce secteur sont des impératifs pour catalyser un développement économique durable dans la région. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de travailler avec Thierno et son équipe, car dès le début, nous avons été impressionnés par leur compréhension approfondie des dynamiques propres à ce secteur, renforçant ainsi notre confiance dans la réalisation de nos objectifs communs.”

Son nouveau positionnement fort et assumé sur la digitalisation des commerces informels permet à ProXalys à travers son application “ProBoutik” de se différencier dans la cartographie des solutions de paiement en ligne conférant à la startup un indice de compétitivité et de responsabilité prometteur à l’échelle africaine.

216 Capital réaffirme que ses investissements visent à construire un avenir meilleur pour l’Afrique. L’objectif est de créer un impact réel et durable, de stimuler la croissance économique et de favoriser un changement positif dans les communautés touchées par cette création de valeur.

