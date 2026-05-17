16 Capital investit dans la startup EYST, plateforme qui accélère l’indemnisation instantanée dans l’assurance

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Le fonds de capital-risque tunisien 216 Capital a annoncé son entrée au capital d’EYST Technology à travers un investissement à six chiffres. Ce financement est destiné à soutenir le développement technologique et le déploiement international de cette startup cofondée par l’entrepreneur tunisien Marwen Amamou.

L’indemnisation instantanée par carte virtuelle

Fondée en 2022, EYST Technology édite une plateforme SaaS qui transforme radicalement le parcours de remboursement des assurés. Au lieu du traditionnel remboursement différé, la solution permet aux compagnies d’assurance de générer instantanément des cartes bancaires virtuelles créditées du montant du sinistre. L’assuré peut ainsi régler immédiatement ses frais sans avance de trésorerie, directement depuis l’interface web ou mobile de son assureur.

Au-delà de la rapidité, la technologie d’EYST permet aux assureurs de garder le contrôle des flux grâce à la donnée transactionnelle:

Limitation des usages à des catégories spécifiques de dépenses.

Traçabilité renforcée et détection des fraudes en temps réel.

Cap sur le recrutement et l’international

S’appuyant déjà sur une équipe pluridisciplinaire d’ingénieurs basée en Tunisie, la startup prévoit d’utiliser cette levée de fonds pour passer à l’échelle supérieure :

Roadmap produit : Intégration de nouvelles fonctionnalités comme le cashback et la data intelligence.

Recrutement : Renforcement des équipes, en particulier sur les pôles Sales et Data.

Expansion géographique : Déploiement de la solution sur plusieurs marchés internationaux, notamment en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud et en Asie.

D’après communiqué

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