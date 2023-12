216 Capital dirige un tour de table de 850 000 euros pour la startup Cynoia

Partagez 0 Partages

Les modes de travail ont significativement changé ces dernières années. Les solutions de logiciel en tant que service (SaaS) changent la donne et deviennent les outils les plus recherchés des entreprises. Une nouvelle valeur est créée pour l’ensemble de l’organisation en optimisant la collaboration, la communication et les projets des équipes, devenant ainsi la norme dans tous les secteurs et la plupart des métiers.

Toujours dans la vocation de soutenir les startups innovantes, 216 Capital poursuit ses investissements et investit dans la startup Cynoia afin de soutenir son expansion à l’international. Fondée par Nasreddine Riahi et Ayoub Rabeh en 2022, Cynoia vise à simplifier et à optimiser la collaboration au sein des entreprises. La plateforme centralise un ensemble complet d’outils essentiels, allant du chat à la vidéoconférence, en passant par la gestion d’e-mails, de calendriers, de documents et de projets, le tout réuni en un seul endroit.

« Ce qui est intéressant avec Cynoia, c’est son positionnement dans un marché international des outils de collaboration performant. Leur potentiel de croissance à l’international est d’autant plus affirmé grâce à leur équipe solide, ce qui démontre une combinaison prometteuse pour le succès à venir», affirme Dhekra Khelifi, partner chez 216 Capital.

Depuis sa création, la startup affiche un parcours exceptionnel et équipe plus de 3 000 utilisateurs dans 9 pays différents, témoignant de la pertinence de son approche. Ce tour de table de 850 000 euros mené par 216 Capital, United Gulf Financial Services et Bpifrance est une étape cruciale pour la startup « Nous déployons nos efforts pour innover et intégrer des fonctionnalités avant-gardistes, visant à offrir une expérience utilisateur inégalée. Nous avons également l’intention d’étendre notre présence géographique, en nous appuyant sur des partenariats stratégiques solides» , précise Ayoub Rabeh, co-fondateur Cynoia.

Communiqué