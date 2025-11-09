En bref

216 Capital investit dans Deplike, la startup turque qui réinvente l’apprentissage de la guitare grâce à l’IA

Posted on
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages

Le marché mondial de l’éducation musicale en ligne connaît une croissance rapide, portée par l’intelligence artificielle et la gamification. Dans ce contexte, le fonds d’investissement tunisien 216 Capital annonce sa participation au capital de Deplike, startup EdTech musicale à l’origine de Chordie AI, une application qui transforme la manière d’apprendre la guitare.

Un « Duolingo pour guitare » made in Turquie

Fondée par Ufuk Polat, Mehmet Süleyman Sağlam et Mustafa Demir, Deplike a développé Chordie AI, une application interactive qui combine tuteurs 3D immersifs, retours intelligents en temps réel et mécaniques de jeu. Cette approche rend l’apprentissage instrumental plus intuitif et motivant, à l’image d’un jeu vidéo éducatif.
Avec plus de 250 000 utilisateurs actifs et 3 000 nouvelles inscriptions par jour, la startup affiche une croissance record, notamment sur les marchés américain et britannique, où son chiffre d’affaires a triplé au dernier trimestre.

216 Capital renforce son ancrage dans l’EdTech régionale

En rejoignant le tour de table aux côtés d’investisseurs tels qu’Eren Bali (Udemy), Mehmet Ecevit (Gram Games), Melih Ödemiş (Yemeksepeti), Ali Akgün (Microsoft AI) et MagicLab, 216 Capital confirme son engagement en faveur de l’innovation éducative et technologique. « Deplike incarne la convergence entre éducation, créativité et technologie. Son approche centrée sur l’utilisateur fait évoluer l’apprentissage musical vers une expérience accessible et universelle », explique Dhekra Khelifi, Partner chez 216 Capital. « Cet investissement reflète notre volonté d’accompagner des fondateurs visionnaires capables de transformer des marchés globaux depuis la région MENA. »

L’IA pour démocratiser l’accès à la musique

Deplike ambitionne de rendre l’éducation musicale plus interactive et inclusive. Grâce à l’intelligence artificielle, elle propose un apprentissage personnalisé, accessible à tous, sans barrière géographique.
Cette levée de fonds marque une étape clé avant une future série A destinée à soutenir son expansion internationale et à consolider sa position de référence mondiale en éducation musicale augmentée.

D’après commuuniqué

Facebook Comments
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages
Related Items:,

Recommended for you

Plus Populaires

2.5K
En bref

5G en Algérie : les cartes d’Ookla révèlent une couverture déjà visible avant le lancement officiel





2.5K
En bref

UNIVITY & Telespazio : un partenariat pour la connectivité mondiale et les services de sécurité spatiale de nouvelle génération
2.2K
Non classé

Au Maroc, les PME sont en première ligne face à des logiciels malveillants déguisés en outils professionnels
2.1K
En bref

THD lance une grande enquête nationale sur la satisfaction des clients télécom en Tunisie
2.1K
L'actuTHD

Rapport INS : à l’ère de la 5G et de la fibre optique, les régions intérieures de la Tunisie sont de plus en plus isolées d’Internet
2.0K
L'actuTHD

Paiements en Tunisie : le mobile explose, les cartes ralentissent au 1er semestre 2025
1.9K
L'actuTHD

L’IA tue le Web classique : -52 % de trafic, ChatGPT et Gemini font plonger les sites pendant que Reddit s’envole
1.6K
Non classé

5G en Tunisie : Ooredoo et Tunisie Telecom se livrent une bataille serrée selon le dernier rapport Opensignal
1.6K
L'actuTHD

Tunisie : la 5G stimule un chiffre d’affaires record de 329 MDT pour les 3 opérateurs en août 2025
1.5K
L'actuTHD

L’intelligence artificielle signe-t-elle la fin du modèle classique des accélérateurs ?
1.5K
En bref

Maroc : le lancement de la 5G prévu d’ici fin 2025, avec le football en catalyseur
1.5K
L'actuTHD

IPv4, IPv6 et ASN : où en est la Tunisie dans la gestion de ses ressources Internet ?
1.5K
En bref

Algérie Télécom atteint 2,4 millions d’abonnés à la fibre optique
1.5K
L'actuTHD

Medusa arrive à Bizerte : la Tunisie devient la première porte d’entrée de l’Afrique dans le nouveau réseau sous-marin Europe–Méditerranée
1.5K
L'actuTHD

Les États-Unis appuient l’extension de Medusa (dont Tunisie Telecom y sera reliée) vers la côte atlantique de l’Afrique
1.4K
En bref

Huawei et ses partenaires au service de l’énergie solaire en Tunisie
1.4K
L'actuTHD

Telecom – Data mobile : « Le problème n’est plus la couverture, c’est le terminal !»
1.3K
L'actuTHD

Tunisie Telecom dévoile le TT-FTTR : la fibre jusqu’à chaque pièce pour effacer les limites du Wi-Fi à 500 Mb/s et 1 Gb/s
1.3K
L'actuTHD

Tunisie : Huawei met la lumière sur la fibre jusqu’à la chambre pour la stabilité du débit, l’esthétique et la simplicité
1.3K
En bref

Tim’ess lève des fonds pour industrialiser la valorisation des déchets forestiers
To Top