216 Capital investit dans Deplike, la startup turque qui réinvente l’apprentissage de la guitare grâce à l’IA

Le marché mondial de l’éducation musicale en ligne connaît une croissance rapide, portée par l’intelligence artificielle et la gamification. Dans ce contexte, le fonds d’investissement tunisien 216 Capital annonce sa participation au capital de Deplike, startup EdTech musicale à l’origine de Chordie AI, une application qui transforme la manière d’apprendre la guitare.

Un « Duolingo pour guitare » made in Turquie

Fondée par Ufuk Polat, Mehmet Süleyman Sağlam et Mustafa Demir, Deplike a développé Chordie AI, une application interactive qui combine tuteurs 3D immersifs, retours intelligents en temps réel et mécaniques de jeu. Cette approche rend l’apprentissage instrumental plus intuitif et motivant, à l’image d’un jeu vidéo éducatif.

Avec plus de 250 000 utilisateurs actifs et 3 000 nouvelles inscriptions par jour, la startup affiche une croissance record, notamment sur les marchés américain et britannique, où son chiffre d’affaires a triplé au dernier trimestre.

216 Capital renforce son ancrage dans l’EdTech régionale

En rejoignant le tour de table aux côtés d’investisseurs tels qu’Eren Bali (Udemy), Mehmet Ecevit (Gram Games), Melih Ödemiş (Yemeksepeti), Ali Akgün (Microsoft AI) et MagicLab, 216 Capital confirme son engagement en faveur de l’innovation éducative et technologique. « Deplike incarne la convergence entre éducation, créativité et technologie. Son approche centrée sur l’utilisateur fait évoluer l’apprentissage musical vers une expérience accessible et universelle », explique Dhekra Khelifi, Partner chez 216 Capital. « Cet investissement reflète notre volonté d’accompagner des fondateurs visionnaires capables de transformer des marchés globaux depuis la région MENA. »

L’IA pour démocratiser l’accès à la musique

Deplike ambitionne de rendre l’éducation musicale plus interactive et inclusive. Grâce à l’intelligence artificielle, elle propose un apprentissage personnalisé, accessible à tous, sans barrière géographique.

Cette levée de fonds marque une étape clé avant une future série A destinée à soutenir son expansion internationale et à consolider sa position de référence mondiale en éducation musicale augmentée.

D’après commuuniqué

