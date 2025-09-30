En bref

216 Capital Venture Accelerator by Plug and Play : appel à candidatures pour les startups

Après l’annonce de son lancement début septembre, le programme 216 Capital Venture Accelerator, porté par 216 Capital en partenariat avec la plateforme mondiale d’innovation Plug and Play, entre dans sa phase active : les candidatures pour les startups sont officiellement ouvertes.

Un programme pour rendre les startups “investment-ready”

Le 216 Capital Venture Accelerator est un programme de six mois conçu pour identifier, préparer et connecter jusqu’à 20 startups aux investisseurs, partenaires corporates et marchés internationaux.

Ce que le programme offre aux startups sélectionnées :

  • un ticket d’investissement de 50 000 € par startup,
  • des sessions personnalisées avec des mentors et VC internationaux, avec possibilité de tickets plus importants pour les projets les plus prometteurs à la fin du programme.

A l’issue du programme, les startups bénéficieront d’une intégration dans le réseau global Plug and Play. Avec plus de 60 implantations dans le monde et plus de 30 licornes issues de son réseau (Dropbox, Guardant Health, Honey, PayPal…), Plug and Play met à disposition des startups un accès continu aux investisseurs,
mentors et partenaires internationaux.

Candidatures ouvertes dès aujourd’hui

Les startups intéressées peuvent déposer leur candidature en ligne dès aujourd’hui jusqu’au 31 octobre 2025 : www.216capital.vc/venture-accelerator

Les critères d’éligibilité :

  1. Être une startup technologique (pre-seed stage)
  2. Compter au moins 50 % de ses effectifs basés en Tunisie
  3. Disposer d’une entité juridique enregistrée en Tunisie (siège social ou filiale)
  4. Avoir développé un prototype fonctionnel (MVP) ou une version plus avancée du produit, déjà lancé sur le marché
  5. De préférence, avoir obtenu des premiers clients ou démontré des premiers résultats prometteurs.

Les fondateurs auront 4 semaines pour bien préparer leurs candidatures et remplir le formulaire.

Source : Communiqué

