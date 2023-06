3S annonce un partenariat avec Huawei

Partagez 0 Partages

Lors d’une conférence de presse organisée le 14 juin à l’hôtel Movenpick du Lac, 3S a annoncé un partenariat avec Huawei, acteur incontournable dans le monde des réseaux et équipements de télécommunications, de services Cloud, appareils intelligents et solutions de technologies de l’information pour les entreprises. Cette rencontre a été une occasion de découvrir les synergies qui découleront de ce partenariat à travers des présentations et des discussions entre plusieurs responsables venus de 3S et de Huawei.

Huawei, présent depuis plus de 20 ans en Tunisie

Ce rapprochement ouvrira de nouvelles perspectives et opportunités entre les deux entreprises, leaders dans leurs domaines respectifs, en l’occurrence, les équipements systèmes ainsi que l’intégration de solution et services pour 3S.

Mr Liang Fei Hu (Leon), General Manager de Huawei Tunisie a indiqué que Huawei était vraiment honoré d’avoir 3S comme nouveau partenaire avec qui il va partager aujourd’hui tout ton savoir technologique. « Il y’a déjà plus de 20 ans, Huawei avait déjà choisi la Tunisie pour ouvrir son premier bureau à l’échelle africaine et ce, en raison de la qualité de ses jeunes talents, de son infrastructure et de l’environnement favorable qu’offre le pays en termes d’affaires aussi bien pour les entreprises tunisiennes que les entreprises étrangères implantées en Tunisie. En créant tout un écosystème impliquant tous les acteurs de l’économie, _ aussi bien publics que privés_, Huawei a su s’entourer de partenaires de confiance solides dans l’ensemble des secteurs » a souligné le responsable avec enthousiasme.

Adel Dahmani, DGA de 3S, explique les raisons de ce partenariat

Entrant dans le vif du sujet, Adel Dahmani, DGA du groupe 3S, a déclaré que ce rapprochement s’explique par le fait que le monde est en train de changer très rapidement. « Cette situation commence à affecter notre marché, notre économie et la transition technologique. Depuis les 25 dernières années, il ne reste que 24% des 500 compagnies qui n’ont pas pu s’adapter aux changements technologiques qui affectent de nos jours les marchés mondiaux. Le fait est que différentes technologies à l’instar de l’internet des objets, l’intelligence artificielle, du Cloud, de la Big Data,…avec tous les softwares et les imbrications qui en découlent, ont irrémédiablement fini par créer un impact direct sur notre business. »

Après être revenu sur les spécificités de la société 3S, en tant que 1er intégrateur d’infrastructures et de services à valeur technologique en Tunisie grâce à une expérience de plus de 35 ans, M. Dahmani a expliqué que ce nouveau partenariat avec Huawei est bâti autour de plusieurs axes : Le premier est du au fait que l’équipementier Chinois accorde une part très importante en recherche et développement, en y réinvestissant plus de 20% de ses revenus et possède une quinzaine de centre R&D à travers le monde. Le second, est que Huawei emploie plus de 100 mille experts et scientifique et détient plus de 12 000 patentes et brevets. De plus, Huawei a généré il y’a deux ans, plus de 130 milliards de dollars de chiffre d’affaires, lui-même réalisé grâce à 86% de ses partenaires.

Enfin, la troisième raison et non des moindres : La plupart des cabinets de recherche et d’analyses continuent de situer Huawei dans le top 5 des sociétés qui maitrisent le mieux les technologies comme le Cloud, le stockage, le switching, les Data-center, la 5G, l’Iot…Qui plus est, le géant Chinois collabore avec les plus grands représentants de différents secteurs public-privé (télécom, financier, industriel, santé, transports…).

Quand les attentes de Huawei convergent avec celles du groupe 3S

Au final, Adel Dahmani a ajouté que les attentes de Huawei convergent avec celles du groupe 3S puisque selon-lui « 3S est aujourd’hui présente, sur ces marchés très porteurs en termes d’opportunités d’affaires et demandeurs en termes de technologie et cela nous convient dans la mesure ou notre nouveau partenaire est numéro 1 mondial dans ces différentes technologies. Ce qui est impressionnant, c’est que plus de 267 sociétés parmi le top 5 des 500 compagnies mondiales sont en train d’utiliser les solutions Huawei, impliquant plus de 100 pays et 700 villes avec un nombre de revendeurs (22 000 dans le monde !) qui évoluent d’une manière exponentielle.

Fruit d’une collaboration minutieuse et d’un travail acharné durant plus d’une année, ce rapprochement entre les deux groupes revêt une étape significative dans le développement de 3S qui compte également renforcer sa présence, en tant qu’entreprise visionnaire, sur le marché africain. En effet, l’intégrateur tunisien compte déjà deux bureaux opérationnels en Côte d’Ivoire et bientôt en Mauritanie. Il est déterminé à élargi son empreinte sur le continent.

En unissant leur expertises, ressources et savoir-faire, 3S et Huawei sont convaincus que ce partenariat sera un catalyseur pour leurs croissances mutuelles et pour l’émergence de nouvelles opportunités afin de fournir des solutions technologiques innovantes et répondre à des besoins spécifiques, notamment sur le marché africain.

