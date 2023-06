3S – GlobalNet : le Cloud, ce moteur des entreprises numériques

Partagez 3 Partages

« Le Cloud vous permet de minimiser vos CAPEX et migrer en OPEX. Au lieu de payer un million en acquisition de baies de stockages, serveurs, firewall, vous pouvez tout simplement payer des mensualités au fournisseur des solutions Cloud. Sans oublier les menaces liées à la cybersécurité. Une entreprise ne peut se protéger en permanence contre les innombrables menaces qui circulent sur le web. Les fournisseurs de Cloud ont, eux, les moyens techniques, humains et l’infrastructure nécessaire pour déployer des outils de sécurité optimisés ». C’est ce qu’a déclaré Adel Dahmani, DGA du groupe 3S lors d’un cocktail dinatoire organisé le 26 mai 2023 par 3S et GlobalNet.

En présence des responsables du groupe 3S, plusieurs clients ainsi que plusieurs médias de la place, Adel Dahmani a présenté les dernières tendances du Cloud Computing à travers le monde et les avantages de CloudNet, la nouvelle solution IaaS de Cloud privée commercialisée par 3S et GlobalNet.

Même si loin d’absorber la totalité des investissements d’une entreprise en infrastructure, le Cloud gagne du terrain car considéré un véritable moteur pour l’activité des entreprises numériques. Gartner prévoit, d’ailleurs, que 75% des organisations adopteraient, d’ici à 2026, un modèle de transformation numérique basé sur le Cloud. Selon le cabinet américain, la prochaine phase de croissance de l’IaaS sera tirée par l’expérience client, les résultats numériques et commerciaux et le monde virtuel. Cela implique, d’après Gartner, l’utilisation de solutions basées sur le Cloud car les technologies émergentes – l’intelligence artificielle générative, le Web3 et le métavers, entre autres – qui aident les entreprises à interagir en temps réel avec leurs clients et dans une approche de proximité plus poussée dépendent du Cloud.

Si les solutions basées sur le Cloud connaissent une croissance significative c’est grâce aux nombreux avantages qu’elles présentent, l’économie des coûts en premier. Dans un contexte international qui peine encore à se relever des répercussions économiques de la pandémie Covid-19, le Cloud peut permettre des économies significatives en termes de coûts. Plutôt que d’investir dans des infrastructures lourdes et coûteuses, opter pour des services Cloud permet un modèle d’exploitation ajusté aux besoins et à l’utilisation des entreprises.

A la réduction des coûts s’ajoute l’agilité qu’offre le Cloud en permettant un développement des ressources en fonction de l’évolution des besoins de l’entreprise qui peut choisir parmi une variété de services et de fonctionnalités.

Le Cloud permet aussi une mobilité en toute sécurité. L’accès aux différentes applications peut se faire à distance à tout moment sans se préoccuper de la sécurité. Les solutions Cloud offre, également, des outils de sécurité poussés pour protéger les données de l’entreprise et celles de ses clients contre les attaques informatiques.

Il favorise, par ailleurs, la collaboration entre utilisateurs avec, notamment, la possibilité de partager des documents… Ce qui améliorer la productivité des équipes, garantit davantage d’efficacité et permet un gain de temps précieux pour l’entreprise.

Cet ensemble d’avantages est aujourd’hui disponible grâce à la solution CloudNet proposée en exclusivité par 3S et GlobalNet. Disponible en IaaS, elle permet aux utilisateurs de déployer, de gérer et de mettre à l’échelle leurs applications et leurs infrastructures informatiques en utilisant des ressources Cloud hautement disponibles, performantes et sécurisées. Celles-ci sont disponibles à la demande. En d’autres termes, les utilisateurs ne paient que pour ce qu’ils utilisent réellement. Basée sur des technologies de virtualisation avancées, CloudNet offre aussi l’avantage de créer des machines virtuelles en quelques minutes seulement.

NJ & Communiqué