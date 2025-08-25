42 % des enfants de la région META rêvent d’une carrière de blogueur

Partagez 0 Partages



Les enfants d’aujourd’hui sont entourés d’appareils numériques dès la naissance, et beaucoup ne peuvent pas imaginer la vie sans eux. Les conclusions d’une étude de Kaspersky montrent que 42 % des enfants interrogés au Moyen-Orient, en Turquie et en Afrique (région META) aimeraient devenir blogueurs à l’avenir. Le sérieux de leurs intentions se manifeste par le fait que 44 % d’entre eux développent déjà leur propre blog ou travaillent à la création de contenus pour plus tard.

Le rêve de devenir populaire est l’attrait le plus fort pour les jeunes : 53 % des enfants interrogés l’ont cité pour expliquer leur souhait de devenir blogueur. 46 % des jeunes répondants disent simplement apprécier la création de vidéos. Fait intéressant, 36 % estiment que le blogging est un moyen de gagner de l’argent sans trop d’efforts, tandis que 32 % l’envisagent parce que c’est « tendance » et « cool ».

Seuls 16 % des parents interrogés expriment un souhait clair de voir leurs enfants faire carrière dans le blogging. Pour 44 %, cela n’est acceptable que lorsque l’enfant aura grandi. Et un quart (25 %) disent ne pas souhaiter un avenir dans le blogging pour leurs enfants. Malgré cela, la majorité des parents (74 %) soutiennent leurs enfants dans leurs efforts de blogging ou, au minimum, ne s’y opposent pas.

« Indépendamment de l’opinion des parents sur le blogging, créer, gérer et promouvoir un blog est une tâche difficile, qui nécessite un large éventail de compétences utiles pour la future carrière d’un enfant. Cela peut aider les jeunes à découvrir leur créativité et leur manière de s’exprimer. Le blogging offre aussi aux parents des informations précieuses sur la vie de leurs enfants, rapprochant les familles », commente Seifallah Jedidi, Regional Head of Consumer Channel pour le Moyen-Orient, la Turquie et l’Afrique chez Kaspersky. « Le soutien des parents aide les jeunes à faire le premier pas vers la réalisation de leurs ambitions avec confiance et — c’est important — en gardant la cybersécurité à l’esprit. »

Kaspersky a préparé des conseils essentiels à l’attention des parents et des jeunes blogueurs pour les aider à entrer dans le monde passionnant du blogging de manière sûre et sécurisée :

Un compte sur les réseaux sociaux est l’outil principal d’un blogueur, sa protection doit donc être la première priorité. Activez l’authentification à deux facteurs : c’est une fonctionnalité fiable qui permet de protéger le profil contre le piratage ou l’usurpation.

Créer un mot de passe robuste est essentiel et pas si difficile. Surtout, il doit être unique : il est déconseillé de réutiliser un mot de passe d’un e-mail, d’un réseau social ou de tout autre compte.

Veillez à ce que le jeune blogueur comprenne les enjeux de confidentialité : quelles informations peuvent être partagées et lesquelles doivent rester privées. Par exemple, publier des pièces d’identité, des billets et autres documents n’est pas une bonne idée. Il est également conseillé de garder la géolocalisation privée et de ne pas partager sa localisation actuelle ni ses projets de voyage.

En tant que blogueur, un enfant rencontrera beaucoup de personnes différentes. Définissez dès le début les sujets qui peuvent être abordés avec des inconnus et les informations qui ne doivent jamais être partagées en ligne. Tous les abonnés ne sont pas bienveillants ou légitimes ; le jeune blogueur doit être prêt à faire face à des contacts indésirables. La meilleure solution est d’arrêter de répondre aux messages ou de bloquer tout utilisateur suspect.

Avec les bons outils, comme Kaspersky Premium, les parents peuvent également protéger efficacement leurs enfants contre les menaces en ligne.

L’enquête a été menée par l’institut d’études Toluna à la demande de Kaspersky en 2023-2024. L’échantillon comprenait 10 000 entretiens en ligne (5 000 paires parent-enfant, enfants âgés de 3 à 17 ans) dans 5 pays : Turquie, Afrique du Sud, Égypte, Arabie saoudite et Émirats arabes unis.

