51% des Tunisiens passent plus de trois heures sur internet

L’utilisation d’internet a évolué au fil du temps, passant d’une simple source d’information à une plateforme omniprésente qui influence tous les aspects de notre quotidien. Le nombre d’heures que nous passons sur internet varie de l’un à l’autre selon l’usage, l’âge et autres critères. Ce que nous faisons de notre temps passé sur internet varie aussi d’une personne à une autre.

En Tunisie, 75% des Tunisiens utilisent internet, selon une enquête menée par Sigma pour le compte de l’Instance nationale des télécommunications (INT) sur un échantillon représentatif de 4.533 unités de 10 ans et plus, tous alphabètes. Cet échantillon est composé à 51,1% d’hommes et à 48,9% de femmes

Selon la même enquête, 51% affirment qu’ils passent plus de trois heures par jour sur internet, 33% y passent entre une et trois heures et 16% moins d’une heure.

Parmi ceux qui passent plus de trois heures sur internet au quotidien, 65% sont âgés de 18 à 24 ans, 60% de 25 à 34 ans, 56% de 10 à 17 ans et 41% de 35 à 44 ans. La majorité de ceux qui passent plus de trois heures sur internet sont d’un niveau scolaire universitaire (56%). Viennent ensuite ceux qui ont un niveau scolaire secondaire (52%) et enfin ceux qui ne sont pas allés au-delà de l’école primaire (35%).

En termes d’usage d’internet, 88,8% disent utiliser les réseaux sociaux. Les femmes sont, par ailleurs, plus actives que les hommes sur les réseaux sociaux. Au total 90,2% disent utiliser les plateformes de réseaux sociaux, contre 87,3% des hommes.

L’utilisation des réseaux sociaux est, également, généralisée parmi toutes les classes sociales peu importe le niveau de vie et l’âge. Selon les chiffres de Sigma, 85,4% des sondés qui gagnent moins de 600 dinars par mois et 94,7% de ceux qui gagnent plus de 2.500 dinars par mois utilisent les réseaux sociaux. En termes de répartition par tranche d’âge, petits et grands consultent les plateformes des réseaux sociaux avec un léger gap générationnel. Chez les 10 à 17 ans, 88,9% utilisent ces plateformes et chez les 71 ans et plus, 67,4% y accèdent.

Pour ce qui est des plateformes les plus consultées, Facebook l’emporte largement sur les autres réseaux sociaux. 96,3% (sur un échantillon de 3017 répondants) ont un compte Facebook, 69,8% ont Instagram, 66,8% ont Tiktok, 14% disposent d’un compte X (anciennement Twitter) et 10,4% ont un profil LinkedIn.

En ce qui concerne les applications de messagerie instantanée, 86,4% des répondants (un échantillon de 2.973) affirment utiliser ces plateformes. Messenger est la plus utilisée parmi les applications disponibles (94,1%). Vient ensuite WhatsApp, utilisée 78,1% des répondants et en troisième position la messagerie directe d’Instagram (71,1%).

Même si l’utilisation d’internet est plus orientée vers la navigation à travers les plateformes de réseaux sociaux en Tunisie, il n’en reste pas moins vrai que plusieurs utilisent aussi internet pour accéder à des services en ligne, des services e-gouvernement ou encore de e-commerce. Selon les chiffres avancés par Sigma, sur l’échantillon sondé, 43,4% des répondants utilisent des e-services, 19,2% utilisent des services e-gouvernement et 32,9% utilisent les services de commerce en ligne.

Nadya Jennene