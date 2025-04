5G en Tunisie : des performances déjà visibles selon les données d’Ookla

Partagez 0 Partages



La Tunisie est devenue en février 2025 le premier pays d’Afrique du Nord à lancer commercialement la 5G. À l’occasion du Mobile World Congress de Barcelone, THD.tn a rencontré en mars 2025 Tristan Mohader, vice-président Middle East & Africa chez Ookla, pour faire le point sur les premiers effets mesurables de cette transition technologique.

Une progression remarquable dans les classements mondiaux

Selon les données internes d’Ookla, la Tunisie a connu une nette amélioration de ses performances de connectivité. Le pays, qui occupait la 121e place dans le classement mondial du Speedtest Global Index en février 2023, est passé à la 113e position en février 2024. En mars 2025, la Tunisie figure désormais à la 83e place.

« C’est une progression continue, et la 5G y joue un rôle majeur », affirme Tristan Mohader. Le Global Index, disponible publiquement sur speedtest.net/global-index, est utilisé par de nombreux gouvernements et régulateurs comme outil de référence pour suivre la qualité des réseaux.

Des débits en forte hausse

D’après les dernières mesures d’Ookla les vitesses de connexion en 5G enregistrées en Tunisie montrent une amélioration spectaculaire. Le débit moyen de téléchargement est passé de 30 Mbps en 4G à 284 Mbps en 5G, soit une multiplication par près de 10. Le débit montant, quant à lui, a doublé, passant de 15 Mbps à 37 Mbps. La latence a également été réduite, passant de 37 ms à 28 ms, un facteur important pour les usages temps réel comme les appels vidéo ou le cloud gaming.

Ookla précise que ces chiffres proviennent de plus de 500 000 tests réalisés en 2024 en Tunisie par les utilisateurs via l’application Speedtest, ainsi que par le biais de leur SDK intégré à d’autres applications.

Un réseau dense de serveurs en Tunisie

Pour garantir la fiabilité des données collectées, Ookla s’appuie sur un réseau mondial de plus de 16 000 serveurs Speedtest, dont neuf sont actuellement installés en Tunisie. Ceux-ci sont hébergés par les opérateurs, des fournisseurs d’accès, ainsi que certaines institutions publiques, répartis dans différentes villes du pays. « Cela permet une mesure plus précise des performances à l’échelle locale », explique M. Mohader.

Ookla précise que l’hébergement de serveurs Speedtest est gratuit, mais soumis à des critères techniques stricts, notamment une bande passante minimale de 1 Gbps (10 Gbps recommandés) et des configurations matérielles avancées.

Des outils pour anticiper les pannes réseau

Ookla propose également un outil baptisé Downdetector, qui permet de détecter en temps réel les interruptions de services numériques – qu’il s’agisse d’un site internet, d’un réseau social ou même d’un fournisseur d’accès. L’outil agrège les plaintes des utilisateurs et les signaux issus des réseaux sociaux pour identifier les incidents. « Cela permet aux opérateurs abonnés au service de réagir plus rapidement et de mieux informer leurs clients », indique Tristan Mohader.

Une saisonnalité visible durant le Ramadan

Interrogé sur les variations de consommation durant certaines périodes de l’année, notamment pendant le mois de Ramadan, le représentant d’Ookla confirme qu’une saisonnalité est observable à partir de la data collectée, avec des pics d’utilisation à des moments spécifiques de la journée. Pour consulter l’interview, c’est par ici.

Walid Naffati & IA