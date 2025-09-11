5G en Tunisie : Ookla confirme un bond spectaculaire des performances mobiles

Partagez 0 Partages



L’année 2025 restera marquée comme un tournant dans l’histoire des télécoms en Tunisie. Selon Ookla, le lancement commercial de la 5G en février dernier a immédiatement propulsé le pays en tête du classement régional, avec des performances réseau inédites qui témoignent du saut qualitatif offert par cette nouvelle génération mobile.

Des débits dépassant les 300 Mbps dès le lancement

Les trois opérateurs – Tunisie Telecom, Ooredoo et Orange – ont lancé simultanément leurs services 5G le 14 février 2025. Chacun a obtenu 5 MHz dans la bande 700 MHz (FDD) et 100 MHz dans la bande 3,5 GHz (TDD), avec des options supplémentaires dans les bandes 2,6 GHz et 26 GHz pour les prochaines phases.

Le résultat fut immédiat : la vitesse médiane en téléchargement mobile a franchi le seuil des 300 Mbps dès le lancement, soit une multiplication par dix par rapport aux débits 4G. Dans le même temps, la latence est tombée sous les 12 ms, améliorant nettement la qualité des usages temps réel comme la visioconférence, le gaming ou la télémédecine.

Des offres FWA alignées sur la fibre et le VDSL

Ookla souligne que les opérateurs ont également misé sur le Fixed Wireless Access (FWA) dès le lancement.

Tunisie Telecom et Ooredoo proposent trois paliers (30, 50 et 100 Mbps).

Orange Tunisie n’a lancé qu’une formule à 30 Mbps.

Les forfaits mobiles vont de 25 Go à 2 To selon les opérateurs. Cependant, le rapport tempère l’attractivité de ces offres FWA, notant que les prix restent alignés sur le VDSL ou la fibre, sans réel avantage pour pousser les foyers à migrer. Le coût élevé des terminaux CPE reste également un frein.

Une dynamique soutenue mais en légère décrue

Comme souvent après un lancement massif, les performances se sont modérées au fil des mois. Les données Ookla montrent que la vitesse médiane 5G est passée de 237 Mbps en février à 200,9 Mbps en juin 2025. Une tendance jugée normale puisque le réseau doit absorber un nombre croissant d’abonnés.

Sur l’ensemble des technologies mobiles, la Tunisie a tout de même vu ses vitesses médianes progresser de manière continue :

Téléchargement : de 30,2 Mbps (janvier) à 41,9 Mbps (juin).

Upload : de 14,6 Mbps (janvier) à 15,9 Mbps (juin).

La Tunisie en tête de l’Afrique du Nord

L’effet 5G s’est également traduit dans le Speedtest Global Index : la Tunisie est passée devant le Maroc en février et a conservé son avance durant tout le premier semestre 2025.

En comparaison :

Égypte (lancée en juin 2025) a enregistré une forte amélioration mais reste derrière la Tunisie. Algérie et Maroc prévoient des lancements fin 2025, ce qui maintient la Tunisie comme précurseur régional.

Perspectives : un levier pour la digitalisation

Au-delà des chiffres, Ookla insiste sur l’impact socio-économique de la 5G. En Tunisie, la technologie est appelée à stimuler l’innovation dans des secteurs comme la logistique, l’agriculture de précision, les villes intelligentes et les services publics digitaux.

En tête du peloton nord-africain, la Tunisie dispose désormais d’une infrastructure qui, si elle est soutenue par des politiques d’investissement et de couverture ambitieuses, peut consolider son rôle de hub numérique régional.

Walid Naffati & IA

