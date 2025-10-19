5G en Tunisie : Ooredoo et Tunisie Telecom se livrent une bataille serrée selon le dernier rapport Opensignal

Partagez 0 Partages



Le rapport Opensignal de septembre 2025, couvrant la période de collecte du 1er juin au 29 août 2025, met en lumière une compétition particulièrement serrée entre Ooredoo et Tunisie Telecom sur les performances 5G en Tunisie. Si Ooredoo conserve son titre de “Best Network”, l’opérateur historique se distingue sur plusieurs indicateurs clés, confirmant la montée en puissance de son réseau mobile nouvelle génération.

Ooredoo conserve sa première place globale

Selon Opensignal, Ooredoo s’impose comme le meilleur réseau mobile en Tunisie, avec une supériorité notable sur la qualité constante (60,1 % de tests réussis) et la fiabilité de connexion (824 points). L’opérateur affiche également la meilleure vitesse moyenne de téléchargement sur l’ensemble du réseau (28,8 Mbps), devant Tunisie Telecom (23,9 Mbps) et Orange (20,5 Mbps).

En 5G, Ooredoo partage plusieurs podiums avec son concurrent historique : il atteint 179,1 Mbps en téléchargement 5G et 22 Mbps en upload, tout en se classant premier sur la couverture 5G (0,8 point sur 10). Ces résultats témoignent d’un réseau en phase de consolidation après le lancement commercial de la 5G en février 2025.

Tunisie Telecom domine l’upload 5G et améliore sa couverture

Tunisie Telecom se hisse au même niveau qu’Ooredoo sur plusieurs volets 5G, notamment sur les expériences vidéo (74,1) et gaming (77 points). L’opérateur historique prend même la tête sur la vitesse de transfert montante (24,6 Mbps), la plus élevée du marché tunisien.

TT se distingue également par sa couverture mobile globale (7,3/10), confirmant une meilleure présence dans plusieurs régions de l’intérieur. Son score en téléchargement 5G (181,5 Mbps) égale pratiquement celui d’Ooredoo, illustrant une rivalité technologique de haut niveau entre les deux réseaux.

Orange stable, mais légèrement en retrait

Orange conserve une position compétitive, notamment sur l’expérience gaming (63,1 points), où il figure ex æquo avec Ooredoo. Sa disponibilité réseau atteint 95,7 %, la plus haute du trio. En revanche, l’opérateur reste en retrait sur les vitesses moyennes, avec 94 Mbps en 5G et 20,5 Mbps sur l’ensemble du réseau mobile.

Une 5G encore concentrée dans les zones urbaines

Les scores de couverture 5G restent modestes (0,8 pour Ooredoo, 0,5 pour TT et 0,4 pour Orange), signe que le déploiement reste concentré sur les grandes agglomérations. Toutefois, les débits élevés – supérieurs à 180 Mbps – confirment que la 5G tunisienne a atteint un niveau de maturité technique comparable à celui observé dans plusieurs pays émergents.

Classement global – Tunisie, septembre 2025 (Opensignal)

Ce rapport confirme la forte dynamique concurrentielle sur le marché tunisien, à quelques mois seulement du lancement de la 5G commerciale. Ooredoo consolide sa réputation d’opérateur leader sur la qualité d’expérience, tandis que Tunisie Telecom montre des progrès spectaculaires sur les débits montants et la couverture. Orange, pour sa part, continue d’offrir une connectivité stable et homogène, en attendant d’étendre sa couverture 5G à plus grande échelle.

L’écart entre les opérateurs se resserre, annonçant une phase de compétition technologique et commerciale intense dans les mois à venir.

Walid Naffati & IA

