5G et Fintech : le groupe Ooredoo signe deux partenariats avec Huawei

Le groupe Ooredoo a annoncé, dans un communiqué, la signature de plusieurs nouveaux accords avec les plus grands équipementiers du mobile. Deux de ces accords portent sur un partenariat avec l’équipementier chinois Huawei Technologies.

Selon le communiqué du groupe, la première convention porte sur l’adoption des technologies avancées et des dernières solutions sans fil de Huawei – y compris la 5G. Cet accord concerne les filiales du groupe au Koweït, à Oman, en Irak et en Tunisie. L’objectif étant de « mettre à niveau les réseaux et offrir une expérience réseau améliorée aux utilisateurs finaux ».

Le second partenariat avec Huawei permettra, lui, de fournir une plateforme Fintech mobile. Les deux géants des télécommunications coopéreront pour « qu’Ooredoo fournisse des services financiers de pointe, mobile-first sur la plateforme de Huawei et pour les consommateurs et pour les commerçants sur les marchés où le groupe Ooredoo opère », lit-on dans le communiqué.

