5G : Tunisie Telecom propose à ses clients de composer leur propre offre Data

A l’occasion du lancement de la 5G, Tunisie Telecom enrichit son catalogue de forfaits internet mobile avec des offres adaptées aux grands consommateurs d’internet et avec des prix très avantageux : 110 Go à 80 DT et 200 Go à 100 DT.

Ces forfaits sont valables aussi bien sur le réseau 5G que sur les autres réseaux 4G ou 3G selon le terminal et la couverture du client. Tous ces forfaits sont accessibles via tous les canaux de vente : USSD *140#, *540# pour les BIG forfaits, en points de ventes et évidement sur les canaux digitaux MY TT et portail avec une remise de 10% sur les paiements bancaires.

Tunisie Telecom met également à la disposition de sa clientèle un simulateur digital sur MY TT qui permet à son utilisateur de composer le forfait internet de son choix selon son budget et ses besoins. JAWEKNET permet la combinaison non seulement de l’internet mobile mais aussi de l’internet avec les appels. Ce simulateur dispose de plusieurs combinaisons allant de 50Mo à 40Go en internet avec 5% de réduction et des remises sur les appels allant à 30% ce qui crée des prix très avantageux et compétitifs.

Source : Communiqué