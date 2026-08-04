6G et réseaux privés : l’API de Cumucore valide le roaming local sans détournement de trafic

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La firme finlandaise Cumucore, en partenariat avec le projet européen ORIGAMI, a démontré avec succès une API de roaming à « breakout local » dédiée aux réseaux mobiles non publics (NPN). Cette avancée technologique permet de gérer et de sécuriser le trafic d’itinérance directement à l’échelle locale, sans devoir le réacheminer vers le réseau d’origine.

En combinant les fonctionnalités NEF et SEPP avec le découpage réseau (network slicing), la démonstration prouve qu’il est possible d’assurer un roaming local performant et sécurisé tout en restant strictement conforme aux standards internationaux.

Alors que le projet ORIGAMI étudie l’architecture de la 6G depuis plus de 30 mois, cette réussite confirme la montée en puissance des réseaux privés. Elle offre aux entreprises et aux opérateurs une flexibilité et un contrôle accrus sur leurs infrastructures à l’approche de la prochaine génération mobile.

Source : Communiqué

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