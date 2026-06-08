6G : La NGMN insiste à ne pas refaire les mêmes erreurs de migration vers la 5G

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Pour exploiter pleinement le potentiel de la 6G, il est nécessaire d’adopter une approche de normalisation différente afin d’éviter la complexité et la confusion du marché, ainsi qu’une voie de migration fluide et rentable axée sur le partage de spectre multi-RAT (MRSS) comme solution de base, selon deux nouvelles publications de l’ Alliance des réseaux mobiles de nouvelle génération (NGMN).

Le rapport « Architecture 6G et options de migration : point de vue d’un opérateur » évalue plusieurs options d’architecture et de migration 6G pour le réseau d’accès radio (RAN) et le cœur de réseau. L’objectif est d’aider à identifier rapidement les choix de migration les plus appropriés afin de simplifier les réseaux et de réduire leur complexité, garantissant ainsi un déploiement fluide et évolutif.

NGMN a également publié un second document, intitulé « Calendrier de déploiement de la 6G : le point de vue des opérateurs » , qui présente une synthèse des principaux opérateurs de différentes régions sur les contraintes de calendrier liées à l’introduction de la 6G. S’appuyant sur les enseignements tirés des déploiements autonomes de la 5G, ce document souligne l’importance de prévoir un délai suffisant pour élaborer des normes robustes répondant aux exigences des opérateurs. Selon les perspectives actuelles du secteur, le lancement commercial de capacités 6G standardisées devrait intervenir au début des années 2030.

En prévision de la phase d’étude du 3GPP (juin-septembre 2026), période cruciale pour jeter les bases des premiers déploiements de la 6G, le rapport de NGMN intitulé « Architecture 6G et options de migration : le point de vue des opérateurs » exhorte l’industrie mondiale à tirer les enseignements de la 5G. Il s’agit donc de converger rapidement vers une approche commune pour la migration vers la 6G afin de limiter la fragmentation et de réduire la complexité à long terme des équipements utilisateurs (UE), du RAN et des réseaux centraux.

La publication souligne également la nécessité pour les opérateurs de donner la priorité à des études supplémentaires sur les performances réelles et la faisabilité de la mise en œuvre du MRSS, tout en reconnaissant que les performances du MRSS doivent être améliorées par rapport au partage dynamique du spectre 4G-5G (DSS) et que des travaux supplémentaires sur l’efficacité du MRSS, tels que la prise en charge du duplexage par répartition en fréquence (FDD) et du duplexage par répartition temporelle (TDD), seront nécessaires.

D’autres approches, notamment les solutions de double connectivité et de double pile, ont également été analysées par rapport aux réseaux actuels et aux besoins de déploiement futurs, mais avec la mise en garde qu’elles ne devraient être envisagées que si elles peuvent combler des lacunes de déploiement bien définies que MRSS ne peut pas résoudre.

Parallèlement, avant la décision du 3GPP concernant la Release 21, qui sera la première spécification 6G annoncée, le document de NGMN intitulé « Considérations relatives au calendrier de déploiement de la 6G – Le point de vue d’un opérateur » souligne la nécessité de privilégier des normes initiales plus simples et meilleures afin de libérer tout le potentiel de la 6G.

La publication souligne également l’importance de ne pas brouiller la proposition de valeur pour les clients et de minimiser la complexité de la migration pour les opérateurs. Elle insiste sur le fait que, pour les opérateurs NGMN, il est essentiel que des spécifications de haute qualité soient finalisées avant le lancement commercial des capacités 6G standardisées. Les déploiements à grande échelle dépendent de la disponibilité d’un écosystème pleinement développé, englobant à la fois l’infrastructure réseau et une large gamme d’appareils compatibles.

Laurent Leboucher, président du conseil d’administration de l’Alliance NGMN et directeur technique et vice-président exécutif des réseaux du groupe Orange, a déclaré : « La transition vers la 6G offrira d’importantes opportunités, mais seulement si le secteur privilégie des stratégies de migration s’appuyant sur les infrastructures existantes, minimisant la complexité opérationnelle et apportant des bénéfices concrets dès les premières phases de déploiement. Il est crucial de consacrer suffisamment de temps à ce processus, sous peine de risquer une complexité inutile et des difficultés à long terme, limitant ainsi la valeur ajoutée pour les opérateurs et les utilisateurs finaux. »

Greg McCall, directeur des réseaux chez BT et membre du conseil d’administration de NGMN, a déclaré : « Outre l’évaluation précoce des options de migration, il est tout aussi crucial que les décisions relatives à l’architecture tiennent compte des coûts et d’une évaluation réaliste de la réutilisation du matériel, et qu’elles permettent la mise en place d’écosystèmes évolutifs et multi-fournisseurs. Les solutions de migration et d’architecture doivent favoriser l’interopérabilité, les déploiements dans le cloud et l’efficacité opérationnelle à long terme. »

Guangyi Liu, expert en chef de China Mobile et membre du conseil d’administration de NGMN, a ajouté : « Si la flexibilité est importante, les options de migration doivent être limitées afin de tirer les leçons de la 5G, qui a ralenti sa mise sur le marché. Le potentiel actuel du MRSS comme voie de migration vers le déploiement de la 6G est évident, mais pour qu’il se concrétise, il est essentiel d’éviter toute complexité inutile au niveau des réseaux et des appareils. »

Anita Döhler, PDG de NGMN, a déclaré : « La 6G est un axe stratégique majeur pour NGMN et cette année et l’année prochaine seront cruciales pour préparer son déploiement. Les décisions prises aujourd’hui en matière de normalisation, notamment concernant les options de migration, façonneront l’ensemble de l’écosystème 6G et détermineront son succès à long terme, notamment sa capacité à apporter de la valeur aux clients. Nous continuerons à fournir aux opérateurs des recommandations sur les exigences clés en matière de conception et d’évolution de l’architecture réseau afin d’accompagner le secteur dans l’évolution du paysage 6G. »

NGMN contribue aux exigences axées sur les opérateurs auprès des organismes de normalisation (SDO) et fournit des orientations sectorielles percutantes pour permettre des services de télécommunications mobiles innovants, durables et abordables.

D’après communiqué

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