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À 18 ans, un jeune Tunisien lance 3amali, une IA adaptée à la derja tunisienne

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À seulement 18 ans, l’entrepreneur sfaxien Iyed Chraiti annonce le lancement de 3amali, une solution d’intelligence artificielle développée en Tunisie par sa startup IyedeX. La plateforme ambitionne d’adapter l’IA aux spécificités linguistiques et culturelles tunisiennes, notamment à la derja.

Selon IyedeX, 3amali ne se limite pas à traduire des outils d’IA existants. La solution a été conçue pour comprendre les nuances du dialecte tunisien et répondre à des usages liés aux entreprises, à l’éducation et à la vie quotidienne.

Pour les professionnels, 3amali propose notamment des assistants intelligents destinés au service client et aux opérations des entreprises en dialecte local. La startup met également en avant une architecture visant à assurer la protection des données sensibles.

La solution prévoit par ailleurs des modules adaptés à différents secteurs, dont l’éducation, le tourisme, la cuisine et le sport tunisiens.

Basée à Sfax, IyedeX présente ce lancement comme une initiative visant à développer des technologies adaptées aux réalités tunisiennes et à renforcer la souveraineté technologique locale.

3amali est accessible via la plateforme d’essai 3amali.tn, tandis que la présentation de la solution est disponible sur le site d’IyedeX.

D’après communiqué

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