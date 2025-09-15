En bref

Abdelaziz Hilali élu représentant de l’Afrique du Nord au Conseil d’administration de l’AFRINIC

Le Professeur Abdelaziz Hilali a été élu au poste de Board Seat 1 (Afrique du Nord) lors des élections des membres du Board de l’AFRINIC la semaine dernière. Sa désignation marque une étape importante pour la gouvernance de l’Internet dans la région Nord-Africaine.

Le Profeseur Hilali, titulaire d’un doctorat en informatique et mathématiques appliquées de l’Université Joseph Fourier (Grenoble), possède une longue expérience dans les domaines de l’enseignement supérieur, des technologies de l’information et de la gouvernance Internet. En tant que professeur à l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT, Maroc), il a aussi exercé plusieurs fonctions de direction. À l’échelle associative, il est l’un des fondateurs de l’ISOC Maroc (1994), président de la Fédération Méditerranéenne des Associations d’Internet, ancien président de l’AFRALO, et a siégé au MAG de l’IGF (2009-2013).

Avec cette nomination, on peut s’attendre à ce que les enjeux tels que la transition vers IPv6, l’équité d’accès au réseau, le renforcement des capacités dans les régions moins desservies, et la souveraineté numérique soient au cœur de ses priorités.

W.N & IA

