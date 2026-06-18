Accenture va acquérir Ookla pour renforcer l’intelligence des réseaux grâce à l’IA pour les entreprises

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Accenture a conclu un accord en vue d’acquérir Ookla, un leader mondial de l’intelligence des réseaux, du benchmarking concurrentiel et de l’analyse de l’expérience client. En intégrant les produits de données d’Ookla – notamment Speedtest®, Downdetector®, Ekahau® et RootMetrics® – Accenture aidera les fournisseurs de services de communications (FSC), les hyperscalers et les entreprises à optimiser les réseaux Wi-Fi et 5G critiques qui alimentent leur cœur numérique.

Les données réseau ne sont plus seulement une planche de salut pour l’industrie des télécoms ; elles créent désormais une valeur significative dans tous les secteurs. À mesure que l’IA se déploie, les informations capturées au niveau du réseau, des appareils et des applications s’avèrent essentielles pour améliorer la prévention des fraudes dans le secteur bancaire, l’analyse des maisons intelligentes dans les services publics ou encore l’optimisation du trafic dans le commerce de détail. La plateforme d’Ookla, qui capture plus de 1 000 attributs par test, fournit le socle de ces analyses.

« Les réseaux modernes ont évolué, passant d’une simple infrastructure à des plateformes critiques pour l’entreprise », a déclaré Julie Sweet, présidente-directrice générale d’Accenture. « Sans la capacité de mesurer les performances, les organisations ne peuvent optimiser ni l’expérience, ni les revenus, ni la sécurité. En acquérant Ookla, nous aiderons nos clients du monde des affaires et du secteur public à déployer l’IA de manière sûre et à bâtir les fondations de données de confiance dont ils ont besoin pour offrir la connectivité fiable et transparente qui crée de la valeur. »

Basée à Seattle, Ookla gère un portefeuille de marques mondialement reconnues dans le domaine de la connectivité. Cette visibilité technique approfondie est essentielle pour :

Les Fournisseurs de Services de Communications (FSC) : Les réseaux autonomes améliorent le benchmarking et la planification des investissements en s’appuyant sur des données en temps réel, des simulations prédictives et des analyses basées sur l’IA, afin d’optimiser les investissements d’infrastructure et de réduire considérablement les coûts opérationnels.

Les Hyperscalers et fournisseurs de Cloud : Pour garantir la résilience de l’infrastructure d’IA et des centres de données en périphérie (edge data centers), qui gèrent la majeure partie des charges de travail d’inférence.

Les Entreprises : Pour concevoir et dépanner les réseaux privés 5G et Wi-Fi critiques à l’aide du matériel et des logiciels spécialisés d’Ekahau.

« Avec le portefeuille d’Ookla, nous proposerons des services d’intelligence réseau de bout en bout, indispensables à la transformation basée sur l’IA », a précisé Manish Sharma, directeur de la stratégie et des services d’Accenture. « Speedtest et RootMetrics définissent l’expérience ; Downdetector identifie les incidents plus rapidement ; et Ekahau stimule la transformation de l’environnement de travail numérique grâce à un Wi-Fi de qualité supérieure. À l’ère de l’accès omnicanal et des agents autonomes (agentic access), une connectivité à faible latence et sans friction est une nécessité compétitive, et ces outils donnent aux entreprises le pouvoir de bâtir les environnements de haute performance dont elles ont besoin. »

Fondée en 2006 et division de Ziff Davis, Inc., l’équipe d’Ookla compte environ 430 experts spécialisés en ingénierie logicielle, en ingénierie des radiofréquences et en science des données. La plateforme de données d’Ookla s’appuie sur plus de 250 millions de tests initiés par les utilisateurs chaque mois, complétés par des options de tests contrôlés sur le terrain (en voiture, à pied et embarqués). Ensemble, ces éléments offrent une combinaison riche et résiliente de données sur la qualité de service (QoS), les signaux de radiofréquence (RF) et la qualité d’expérience (QoE), permettant de répondre aux enjeux de connectivité et de générer de meilleurs résultats commerciaux.

« Rejoindre Accenture nous permettra de déployer notre activité de premier plan dans le domaine des données réseau auprès des plus grandes entreprises mondiales et d’accélérer notre objectif de créer des expériences mieux connectées », a déclaré Stephen Bye, PDG d’Ookla. « Nos capacités combinées nous permettront de servir plus efficacement les FSC, les fournisseurs d’infrastructures d’IA, les centres de données edge et les réseaux d’entreprise. Ensemble, nous allons redéfinir la manière dont le monde mesure, comprend et vit la connectivité. »

L’acquisition est soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment l’obtention des approbations réglementaires requises. Les modalités financières de la transaction ne seront pas divulguées par Accenture.

À propos d’Accenture

Accenture est une entreprise leader de solutions et de services qui aide les plus grandes entreprises mondiales à se réinventer en construisant leur cœur numérique et en libérant la puissance de l’IA pour créer de la valeur rapidement à l’échelle de l’organisation. Elle rassemble le talent d’environ 784 000 collaborateurs, ses actifs et plateformes propriétaires, ainsi que des relations approfondies au sein de son écosystème. Notre stratégie est d’être le partenaire de réinvention de choix pour nos clients et d’être l’un des lieux de travail les plus axés sur le client, optimisés par l’IA et les plus formidables au monde. Grâce à nos Services de Réinvention, nous combinons nos capacités en stratégie, conseil, technologie, opérations, Song et Industry X avec notre expertise sectorielle approfondie pour concevoir et livrer des solutions et des services pour nos clients. Notre objectif est de tenir la promesse de la technologie et de l’ingéniosité humaine, et nous mesurons notre succès à la valeur à 360° que nous créons pour l’ensemble de nos parties prenantes.

Source : Communiqué

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