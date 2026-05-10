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Accord stratégique : Greenerwave et Telespazio France unissent leurs forces pour le SATCOM souverain

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Le 6 mai 2026, Greenerwave et Telespazio France ont annoncé la signature d’un partenariat stratégique visant à distribuer une nouvelle génération de terminaux de communication par satellite en Europe. Cet accord marque une étape clé pour l’autonomie technologique européenne, en ciblant spécifiquement les marchés critiques de la défense et des gouvernements.

Au cœur de cette collaboration se trouve l’expertise de Greenerwave dans les surfaces intelligentes reconfigurables (RIS). Cette innovation permet de concevoir des antennes plates à orientation électronique qui se distinguent par une consommation d’énergie réduite et une moindre dépendance aux semi-conducteurs par rapport aux solutions classiques. Ces terminaux présentent l’avantage d’être agnostiques et multi-orbites, garantissant une compatibilité avec les constellations GEO et LEO, actuelles et futures, telles qu’IRIS².

Telespazio France, filiale du groupe Leonardo, mettra à profit son réseau et son expertise d’opérateur pour déployer ces solutions en France, au Royaume-Uni et à l’échelle européenne. L’enjeu dépasse le simple cadre commercial : il s’agit de fournir aux utilisateurs institutionnels des moyens de communication résilients et sécurisés pour leurs missions critiques.

Pierre Glatt (Telespazio France) souligne que cette intégration de pointe permet d’élargir l’offre de solutions fabriquées en Europe, garantissant ainsi la continuité de service dans des environnements exigeants. Geoffroy Lerosey (Greenerwave) affirme de son côté que ce partenariat accélère le passage à l’échelle industrielle de leur technologie, tout en répondant aux besoins croissants de connectivité souveraine et de sobriété énergétique.

En centralisant leurs efforts, les deux entités cherchent à renforcer la résilience des infrastructures de communication européennes face aux défis géopolitiques et opérationnels actuels.

D’après communiqué

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