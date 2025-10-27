ActInSpace 2026 : AGEOS lance l’édition tunisienne du hackathon mondial, organisé simultanément, les 30 et 31 janvier 2026, dans 40 pays

Partagez 0 Partages



L’African Association for Geospatial Development (AGEOS) vient d’annoncer une nouvelle aventure passionnante pour les startups innovantes tunisiennes et les jeunes entrepreneurs des technologies spatiales, suite à la conclusion d’un partenariat avec l’événement mondial, ActInSpace 2026, qui sera organisé simultanément, les 30 et 31 janvier 2026, dans plus de 40 pays à travers le monde, dont la Tunisie. L’équipe Tunisienne gagnante participera à la grande finale mondiale prévue les 1er et 2 avril 2026 à Bordeaux (France).

Initié par le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES – France) depuis 2014 en collaboration avec l’Agence Spatiale Européenne (ESA) et plusieurs acteurs et partenaires, ce hackathon international de 24 heures est dédié aux idées technologiques innovantes et applications spatiales, en réunissant les startups, les universités, les organismes d’appui et la société civile dans un univers d’échange, de collaboration et de complémentarité.

L’édition Tunisienne, qui sera coordonnée par AGEOS, avec le soutien de partenaires nationaux et divers sponsors, sera dédiée à la thématique de l’innovation spatiale au service du développement durable.

La sélection d’AGEOS en tant que coordinateur de l’édition nationale ActInSpace 2026 vient à la suite du succès retentissant du Hackathon ClimAdapt 2025 à Sousse, avec le rassemblement de 100 jeunes créateurs de solutions innovantes, venus de 17 gouvernorats, répartis sur 20 équipes et soutenus par 20 coachs.

Le hackathon ClimAdapt 2025 de Sousse : une belle aventure humaine et technologique

Le hackathon ClimAdapt 2025 qui s’est tenu, les 04 et 05 octobre 2025 au Pôle de Compétitivité Novation City, à Sousse, a constitué une belle aventure humaine et technologique. Il a été organisé par AGEOS en partenariat avec le Forum National d’Adaptation aux Changements Climatiques (FNACC) et plusieurs institutions publiques, académiques et privées.

D’après Nesrine CHEHATA, présidente de l’association AGEOS et Directrice générale du ClimAdapt Hack 2025 « La mobilisation des jeunes, des partenaires et des coachs était importante. Des idées variées et solutions innovantes de projets, exploitant l’IA et le géospatial, ont pu émerger, avec un grand potentiel d’évolution en startups proposant des solutions d’adaptation aux changements climatiques. En tant qu’incubateur d’idées novatrices et de technologies émergentes, notre association continuera à soutenir et à accompagner ces jeunes talents : chercheurs, développeurs, entrepreneurs et experts du climat ».

Lors de la cérémonie de clôture du hackathon, des prix d’une valeur totale de 8000 DT ont été octroyés aux 4 équipes gagnantes suivantes des deux challenges :

Challenge 1 (OpenGeoAI pour l’action climatique)

– 1er prix au projet BOTANICS « L’hydroponie pour une alimentation animale durable » (équipe de PolyTech Sousse).

– 2ème prix au projet WIFISH « Application innovante alliant intelligence géospatiale et pratiques durables de pêche (équipe de SUP’COM – ENSIT – ENIT).

Challenge 2 (Innovation technologique & économie circulaire)

– 1er prix au projet W Energy Plus « La valorisation des déchets des arbres en Bio-granules de bois combustibles » (équipe de ISSBAT – FST).

– 2ème prix au projet CO2LD par l’équipe OPIUM « Redonnez souffle à un monde qui s’éteint, un jeu interactif d’éducation environnementale » (équipe de Pristini School of AI).

Source : Communiqué

Partagez 0 Partages