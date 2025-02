ADCD AFRICA DATA CENTER AND CLOUD DAYS: Connecter l’Afrique au reste du monde

Partagez 0 Partages

Dans un contexte de croissance exponentielle de l’industrie des TIC et face aux opportunités prometteuses offertes par les marchés africains, nous sommes fiers d’annoncer la 2ème édition de l’ADCD AFRICA DATA CENTER AND CLOUD DAYS.

Cet événement incontournable se tiendra à Hammamet le 17 et 18 février 2025 à l’hôtel Palace Hasdrubal, rassemblant les principaux acteurs de l’industrie pour développer une communauté dynamique et engagée dans l’infrastructure digitale en Afrique.

Un rendez-vous stratégique pour l’Afrique digitale

ADCD Africa Data Center and Cloud Days réunit des experts internationaux, des cadres dirigeants et des influenceurs du secteur pour débattre des enjeux majeurs liés aux datacenters, à l’hébergement, au cloud et aux infrastructures informatiques. Cette rencontre favorisera des discussions enrichissantes autour de solutions durables et innovantes pour soutenir la transformation numérique du continent.

Green Data Center Hackathon : Un défi relevé avec succès

Le Green Data Center Hackathon s’est déroulé les 7, 8 et 9 février 2025 en coopération avec l’ENAU (Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme) de Tunis, pour concevoir le green data center du futur. Les projets présentés ont été très prometteurs, mettant en avant des infrastructures durables basées sur des énergies renouvelables, un refroidissement efficace et des matériaux respectueux de l’environnement.

Les résultats finaux et l’annonce des gagnants auront lieu durant l’événement avec à la clé des prix à gagner.

Appel à participation

Nous invitons les experts, les entreprises, les investisseurs et les passionnés du numérique à se joindre à cet événement unique. Que vous soyez professionnel du secteur ou étudiant, cette rencontre est l’occasion idéale pour partager vos connaissances, développer votre réseau et contribuer à façonner l’avenir du digital en Afrique.

Rejoignez-nous à Hammamet et participez à la révolution numérique africaine !

Informations pratiques : Lieu : Palace Hasdrubal, Hammamet, Tunisie

Date : 17-18 Février 2025

Site web & inscriptions : https://adcd.tn

Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter :

hello[at]adcd.tn

+216 51 249 249

Source : Communiqué