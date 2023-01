AEDIB|NET : appel à candidature pour les startups africaines et européennes

Partagez 1 Partages

AEDIB|NET lance un appel à candidature pour cent startups (50 en Afrique et 50 en Europe) pour participer à son programme de partenariat virtuel. L’objectif est de permettre aux startups de s’engager dans un processus d’apprentissage et d’échange de connaissances avec différentes parties prenantes en Europe pour les startups africaines et en Afrique pour les startups européennes.

Ce programme d’une durée de six mois vise, également, à renforcer les capacités des startups technologiques et consolider les liens entre les écosystèmes d’innovation digitale en Europe et en Afrique.

Il comprend des sessions axées sur des sujets tels que : le développement commercial, la gestion d’une startup, la planification stratégique, l’accès au financement et la collecte de fonds, le networking, la durabilité, l’internationalisation, les brevets… Des sessions restreintes seront, par ailleurs, consacrées à des petits groupes sur des sujets spécifiques au secteur, notamment les tendances, les bonnes pratiques, et des sessions avec des centres d’innovation numérique spécialisés dans chacun des secteurs AEDIBNET (agriculture intelligente face au climat, villes intelligentes, e-commerce et technologies propres).

Pour s’inscrire veuillez cliquer sur ce lien. La deadline est fixée au 29 janvier.

D’après communiqué