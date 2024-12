Africa Data Protection « En route vers le Sommet pour l’Action sur l’IA de 2025 » en janvier 2025

Partagez 0 Partages

Africa Data Protection organise, le 27 janvier 2025, la remise de prix des Africa Data Protection Awards ainsi qu’une table ronde sur le thème « Gouvernance mondiale de l’intelligence artificielle : quelle place pour l’Afrique ? ».

Cet événement a reçu la labellisation officielle « En route vers le Sommet », dans le cadre du Sommet pour l’Action sur l’IA 2025, porté par la Présidence de la République Française (Élysée), qui se tiendra les 10 et 11 février 2025.

La cérémonie des Africa Data Protection Awards est un événement d’envergure visant à célébrer et valoriser les contributions exceptionnelles et innovantes dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA) et de la protection des données à caractère personnel en Afrique. Les candidats doivent soumettre leur résumé de travail de recherche (d’une page maximum) au plus tard le 13 janvier 2025. Au cours de la soirée, des lauréats seront primés.

Face à l’essor fulgurant de l’intelligence artificielle, la question de sa gouvernance mondiale s’impose avec une urgence croissante. Cela représente des enjeux cruciaux pour l’Afrique, à la croisée de l’inclusion technologique, de la souveraineté numérique et du développement durable. Alors que les cadres réglementaires se définissent principalement dans les pays du Nord, les débats autour de la réglementation, de l’éthique et des opportunités économiques sont largement dominés par les grandes puissances économiques mondiales.

Dans ce contexte, il est essentiel que l’Afrique affirme une voix forte et reconnue pour éviter les risques d’exacerbation des inégalités numériques, des biais algorithmiques et de la dépendance technologique. En même temps, le potentiel immense de l’IA pour le continent – dans des domaines tels que la santé, l’agriculture, l’éducation et la gestion des ressources naturelles – constitue une opportunité majeure pour le développement durable.

L’enjeu est donc de garantir une gouvernance équitable, où l’Afrique contribue activement à définir les cadres éthiques, juridiques et économiques tout en s’assurant que ses priorités soient intégrées dans les débats mondiaux.

L’initiative vise à rassembler des experts de haut niveau – experts en intelligence artificielle, spécialistes de l’IA appliquée à la santé, anciens membres d’autorités de protection des données – pour débattre de l’implication de l’Afrique dans ce domaine stratégique, et :

Identifier les enjeux spécifiques de l’Afrique dans l’écosystème mondial de l’IA.

Explorer les initiatives africaines en matière d’IA et leur impact à l’échelle internationale.

Explorer les initiatives africaines en matière d’IA et leur impact à l’échelle internationale. Débattre des mécanismes de coopération entre l’Afrique et d’autres régions pour une gouvernance équitable et inclusive.

Formuler des recommandations pour renforcer la participation africaine dans la définition des règles, normes et standards internationaux liés à l’IA.

Mettre en avant les initiatives en faveur de la protection des données et de l’innovation via l’IA en Afrique.

L’événement sera organisé en marge du Sommet pour l’Action sur l’intelligence artificielle (IA), les 10 et 11 février 2025, au cours duquel la France accueillera au Grand Palais, chefs d’État et de gouvernements, dirigeants d’organisations internationales, de petites et grandes entreprises, représentants du monde universitaire, chercheurs, organisations non-gouvernementales, artistes et autres membres de la société civile. Un grand nombre de pays et de secteurs seront représentés afin de rendre ce sommet aussi inclusif que possible.

Déclaration de Jules Hervé Yimeumi, Président de l’association Africa Data Protection : « L’Afrique doit se positionner en tant qu’acteur incontournable dans les discussions globales sur l’intelligence artificielle. Nous avons l’opportunité de co-construire un avenir où la technologie sert de levier pour un développement équitable et inclusif. »

Pour candidater à l’Africa Data Protection Awards : awards[at]africadataprotection.org

Pour toute demande d’information supplémentaire, merci d’écrire à : info[at]africadataprotection.org

Lien vers l’événement : https://africadataprotection.org/awards/

Lien vers le sommet pour l’action sur l’IA :https://www.elysee.fr/sommet-pour-l-action-sur-l-ia

Source : Communiqué