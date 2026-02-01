AfricAI obtient l’exclusivité du déploiement des plateformes robotiques de Micropolis Robotics en Afrique

Partagez 0 Partages



AfricAI a signé un accord pluriannuel stratégique avec Micropolis Robotics lui accordant les droits exclusifs de distribution, de déploiement et de développement de ses plateformes robotiques avancées sur l’ensemble du continent africain.

Dans le cadre de cet accord, Micropolis Robotics désigne AfricAI comme partenaire exclusif pour l’Afrique, excluant toute vente directe, tout distributeur alternatif ou tout intermédiaire tiers sur le continent. AfricAI devient ainsi l’acteur central chargé de la commercialisation, de la localisation et de l’exécution opérationnelle des solutions robotiques de Micropolis dans plusieurs secteurs clés, notamment l’industrie, la sécurité, la logistique et les infrastructures.

Ce partenariat positionne AfricAI comme un point d’entrée structurant pour les systèmes autonomes avancés en Afrique. L’objectif affiché est d’assurer la conformité réglementaire, le développement des capacités locales et une approche dite souveraine du déploiement de la robotique, en tenant compte des contraintes et des environnements opérationnels propres aux marchés africains.

Contrairement aux approches centrées uniquement sur l’IA logicielle, l’accord étend le champ d’action d’AfricAI à l’IA physique, avec des plateformes robotiques conçues pour opérer sur le terrain dans des contextes industriels, urbains et logistiques complexes.

Les systèmes de Micropolis seront intégrés à la plateforme d’IA souveraine développée par AfricAI. Cette intégration vise des cas d’usage concrets, tels que la sécurité et la surveillance assistées par IA, l’automatisation des opérations portuaires et logistiques, l’industrie intelligente, les infrastructures connectées et la robotique municipale.

L’accord prévoit également un cadre de localisation à long terme, incluant la formation de la main-d’œuvre, le transfert de compétences et l’ancrage des capacités de déploiement sur le continent. Des mécanismes de renouvellement automatique et d’extension liés à la performance sont également intégrés.

Les premiers projets devraient concerner la sécurité, les infrastructures intelligentes et la logistique, avec une montée en charge progressive dans plusieurs pays africains, en cohérence avec la stratégie continentale d’AfricAI autour de l’IA, des données et des infrastructures intelligentes.

Selon plusieurs analystes du secteur, cet accord pourrait placer AfricAI parmi les premiers acteurs à structurer un modèle intégré de robotique à l’échelle africaine, ouvrant la voie à des trajectoires d’industrialisation reposant sur des infrastructures autonomes pilotées par l’IA.

Les deux partenaires indiquent enfin vouloir inscrire ce déploiement dans une logique d’innovation responsable, en conformité avec les critères ESG et avec l’objectif de renforcer durablement la productivité, la sécurité et la résilience économique sur le continent africain.

D’après communiqué

