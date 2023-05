Africa’s Business Heroes 2023 : dépôt de candidatures prolongé jusqu’au 17 mai

Partagez 0 Partages

Le concours Africa’s Business Heroes (ABH) (https://www.AfricaBusinessHeroes.org), une initiative philanthropique parrainée par la Jack Ma Foundation et Alibaba Philanthropy, annonce le prolongement du délai de dépôt de candidatures au 17 mai 2023. Cette prolongation a été décidée en raison de l’intérêt considérable manifesté par les entrepreneurs de toute l’Afrique.

L’ABH a pour but de repérer, soutenir et inspirer la prochaine génération d’entrepreneurs africains qui changent la donne au sein de leur communauté locale en œuvrant à la résolution des problèmes les plus urgents et à la construction d’une économie plus durable et plus inclusive.

Cette nouvelle date limite donne aux personnes mais qui doivent encore compléter leur candidature une chance supplémentaire de la finaliser à temps. Les candidats retenus se verront offrir des opportunités de formation, de mentorat et d’apprentissage. Ils pourront également échanger des idées avec d’autres chefs d’entreprises africains. Les dix finalistes se partageront un prix de 1,5 million USD de capitaux de financement, tandis que le lauréat du premier prix emportera une somme de 300 000 USD.

Cette année, tous les candidats retenus pour le concours ABH bénéficieront d’un bonus : ils pourront suivre gratuitement le cours d’apprentissage en ligne Alibaba Netpreneur dispensé dans le cadre des Alibaba Global Initiatives (AGI) [1]. Conçu en tant que programme d’auto-apprentissage, ce cours permettra aux participants d’acquérir les bases de la gestion d’une entreprise et de la transformation numérique. En collaboration avec les AGI, l’ABH sponsorisera la participation des dix finalistes à un voyage à Hangzhou, en Chine, où ils pourront suivre un programme immersif sur la numérisation.

À ce jour, l’ABH 2023 a déjà reçu plus de 25 000 candidatures d’entrepreneurs provenant des 54 pays africains. L’ABH appelle tout spécialement les entrepreneurs dont les pays sont actuellement sous‑représentés (Maroc, Égypte, Algérie, Tunisie et Libye) à participer au concours de cette année et à inspirer des millions d’autres personnes en partageant leurs expériences exceptionnelles.

Chaque année, l’ABH met en lumière de formidables participants dans les médias traditionnels et les réseaux sociaux. Le programme offre également aux dix finalistes une visibilité considérable dans le cadre de l’ABH Show et d’autres contenus. L’édition de cette année, qui a suivi l’itinéraire ABH des finalistes de 2022 en s’intéressant de près à leur parcours entrepreneurial, diffusera 4 à 5 épisodes de 8 minutes, en ligne et dans plus de 40 pays du continent. Fraîchement publié, le premier épisode de la série est disponible ici (https://apo-opa.info/42ua9ct).

L’ABH continue également d’inviter les capital-risqueurs, investisseurs, entreprises et ONG du monde entier à prendre part au concours 2023 en tant que juges, car ces derniers sont essentiels au succès de l’ABH. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire ici (https://apo-opa.info/3NdVJIF).

