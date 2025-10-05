AFRINIC : le Nigérian Adewale Adedokun élu président, le Marocain Aziz Hilali vice-président du Conseil

Partagez 0 Partages

Le Conseil d’administration d’AFRINIC a annoncé la nomination du Professeur Adewale Adedokun au poste de président et du Professeur Aziz Hilali au poste de vice-président. Ces désignations font suite à l’élection du Conseil tenue le 12 septembre 2025.

Bien que la communication officielle intervienne avec un léger retard, le Conseil précise avoir travaillé activement pour assurer la continuité, la stabilité et une gouvernance efficace durant cette période de transition, en étroite collaboration avec le Receveur, M. Gowtamsingh Dabee.

Dans son communiqué, AFRINIC a remercié les membres et parties prenantes pour leur confiance et leur soutien constants, tout en réaffirmant sa volonté de renforcer la mission de l’organisation au service de la communauté Internet africaine.

Sous la direction du Professeur Adedokun et du Professeur Hilali, le Conseil entend désormais concentrer ses efforts sur la restauration de la confiance, la bonne gouvernance et la pérennité institutionnelle d’AFRINIC, alors que le registre africain des adresses IP continue de traverser une phase de redéfinition de son rôle et de ses équilibres internes.

