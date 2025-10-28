AFRINIC ouvre les inscriptions à sa formation gratuite en ligne « Zero to IPv6 Certified in 21 Days »

Partagez 0 Partages

AFRINIC, le registre Internet régional pour l’Afrique chargé de la distribution des adresses IP et de la promotion des bonnes pratiques en matière de gestion des ressources Internet, vient d’annoncer l’ouverture des inscriptions pour son atelier en ligne « Zero to IPv6 Certified in 21 Days ».

Cette formation gratuite et intensive vise à accompagner les professionnels du numérique vers la certification IPv6 en seulement trois semaines.

Accessible via la plateforme afrinic.academy, ce programme repose sur un format hybride alliant apprentissage autonome et sessions interactives en direct sur Zoom. Les participants pourront suivre la majorité des modules à leur rythme, tout en bénéficiant d’un encadrement personnalisé lors des rencontres hebdomadaires avec les formateurs et les autres apprenants.

L’atelier se déroulera du 3 au 27 novembre 2025, avec une période d’inscription ouverte du 21 au 29 octobre 2025. AFRINIC souligne que l’ensemble du parcours est 100 % gratuit, et qu’il permet d’accumuler des points donnant droit à un parrainage pour l’examen de certification IPv6. Plusieurs participants seront également sélectionnés pour obtenir une bourse complète couvrant les frais de certification.

Programme du workshop :

– Semaine 1 :

Fondamentaux de l’IPv6

Configuration de base

Élaboration d’un plan d’adressage IPv6

Session live : 7 novembre 2025

– Semaine 2 :

Maîtrise du protocole Neighbor Discovery

Configuration avancée IPv6

Session live : 14 novembre 2025

– Semaine 3 :

Implémentation du routage IPv6

Transition entre IPv4 et IPv6

Session live : 21 novembre 2025

– Semaine 4 : Événement de clôture et annonce des bourses – 27 novembre 2025

AFRINIC encourage toute personne souhaitant renforcer ses compétences en réseaux à consacrer 1 h 30 par jour à cette formation pour progresser rapidement vers la maîtrise et la certification IPv6, un enjeu clé pour la résilience et la modernisation des infrastructures Internet en Afrique.

