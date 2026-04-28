AFRINIC rencontre le Club-DSI Tunisie : IPv6, RPKI et souveraineté numérique au cœur des recommandations

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Le mardi 21 avril 2026, AFRINIC, le Registre Internet Régional pour l’Afrique, a tenu une rencontre avec le Club-DSI Tunisie à Tunis. Wafa Dahmani, représentante d’AFRINIC, a présenté aux décideurs IT tunisiens les grands enjeux liés à la gouvernance des ressources Internet, à la sécurité du routage et à l’adhésion au registre africain. Un rendez-vous d’autant plus significatif qu’en Tunisie, seulement 3 membres parmi les 24 membres AFRINIC du pays sont actuellement inscrits sur les listes de diffusion de gouvernance.

Des recommandations claires pour les DSI

La conclusion de la présentation est sans ambiguïté : l’heure est à l’action pour les entreprises tunisiennes qui souhaitent maîtriser leur infrastructure numérique. Quatre priorités ont été mises en avant.

Le déploiement d’IPv6 est présenté comme incontournable. Avec l’épuisement des adresses IPv4, le passage à IPv6 n’est plus une option mais une condition de la croissance future. AFRINIC accompagne ses membres dans cette transition à travers des formations, des ateliers et un support technique dédié.

L’adoption du RPKI (Resource Public Key Infrastructure) est la deuxième recommandation forte. Ce mécanisme permet de certifier qu’un réseau est bien autorisé à annoncer ses adresses IP sur Internet, protégeant ainsi contre les détournements de routes BGP et les erreurs de configuration. L’incident Pakistan Telecom de 2008, qui avait rendu YouTube inaccessible dans le monde entier pendant deux heures à cause d’une mauvaise annonce BGP locale, illustre parfaitement les risques concrets pour les entreprises, les banques et les services publics.

L’obtention d’un numéro de système autonome (ASN) est la troisième recommandation. Un ASN permet à une organisation d’être multi-homée, c’est-à-dire connectée à plusieurs opérateurs simultanément, sans segmentation de réseau ni dépendance aux adresses IP de ses fournisseurs. Pour les banques, les telcos et les grandes entreprises tunisiennes, c’est un levier de résilience et d’indépendance opérationnelle.

Enfin, l’adhésion à AFRINIC est présentée comme le socle de cette souveraineté numérique. Deux formules existent : le membership “ressources”, qui donne accès aux blocs IPv4, IPv6 et ASN avec droit de vote, et le membership “associé”, destiné aux organisations souhaitant s’impliquer dans la communauté Internet africaine sans demander directement des ressources. La procédure est entièrement en ligne via le portail NMRP d’AFRINIC.

Une gouvernance qui se reconstruit

La rencontre a également permis de faire le point sur la crise institutionnelle qu’a traversée AFRINIC entre 2022 et 2025, marquée par plus de 50 actions judiciaires et une mise sous administration judiciaire en septembre 2023. Depuis les élections réussies de septembre 2025 et la reconstitution d’un Conseil d’Administration, l’organisation est en phase de stabilisation progressive, avec pour priorités la finalisation d’un plan stratégique et le recrutement d’un CEO permanent.

Prochain rendez-vous de la communauté

L’Africa Internet Summit 2026 (AIS’26) se tiendra du 22 au 26 juin à Nairobi, au Kenya. Un événement clé pour tous les acteurs de l’écosystème numérique africain souhaitant s’impliquer dans les discussions de politique et de gouvernance Internet.

Walid Naffati

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