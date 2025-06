Afrique : L’Intelligence Artificielle pour renforcer la récupération du pétrole et maximiser la production dans les champs vieillissants

Les champs pétroliers mûrissent d’Afrique connaissent une renaissance et l’intelligence artificielle (IA) est au cœur de cette transformation. À l’ère de l’innovation et de la durabilité, les technologies de récupération assistée du pétrole (EOR), alimentées par l’IA, insufflent une nouvelle vie aux réservoirs en déclin. De l’analyse prédictive aux algorithmes d’apprentissage automatique, l’IA n’est pas seulement un outil, c’est un catalyseur qui permet de maximiser la production, de prolonger la durée de vie des champs et d’améliorer l’efficacité opérationnelle. Au cœur de ce débat se trouve la prochaine African Energy Week (AEW) : Invest in African Energies 2025, qui se tiendra du 29 septembre au 3 octobre au Cap. Lors de cet événement, les leaders du secteur de l’énergie se réuniront pour explorer le rôle de la transformation numérique dans la promotion du RPE en Afrique.

Des données aux barils

En 2025, le marché mondial de l’IA dans l’industrie pétrolière et gazière s’élève à 3,54 milliards de dollars, et devrait atteindre 6,4 milliards de dollars d’ici 2030. Cette croissance est en grande partie due à l’adoption croissante de l’IA par les principaux opérateurs. Citons par exemple Baker Hughes et Repsol, qui mettent en commun leurs ressources pour intégrer des processus et des flux de travail basés sur l’IA dans leurs projets pétroliers et gaziers. Repsol mène plusieurs projets en Libye, en Algérie et au Maroc et s’efforce de renforcer sa production sur ces marchés. SLB a inauguré son Africa Performance Center à Luanda en 2025, qui soutient les opérations pétrolières en offrant un accès aux solutions numériques telles que l’IA. SLB a soutenu plusieurs projets pétroliers de plusieurs milliards de dollars en Angola et a investi dans presque toutes les autres régions d’Afrique.

La puissance de l’IA dans le domaine de la RAH réside dans la modélisation prédictive. La RAH traditionnelle s’appuie fortement sur des données limitées, et les modèles de réservoirs simplifiés ont souvent une incidence sur les résultats. Cependant, grâce à l’IA, les entreprises sont en mesure d’analyser de grands ensembles de données afin de fournir des prévisions plus précises en matière de récupération du pétrole. La gestion des réservoirs est un autre avantage clé de l’IA dans le domaine de la RPE. En analysant les données géologiques et de production, les entreprises peuvent mieux comprendre les caractéristiques des réservoirs, ce qui facilite les techniques de récupération. L’apprentissage automatique offre également des opportunités significatives pour la RPE, notamment grâce à sa capacité à reconnaître des modèles, à traiter des ensembles de données et à faire des prévisions précises. L’application de l’apprentissage automatique permet également de prévoir les performances des réservoirs, ce qui facilite la prise de décision en permettant aux entreprises de prévoir la production future.

Les politiques ouvrent la voie au déploiement de l’IA

Alors que l’Afrique progresse vers la transformation numérique, la réforme des politiques est devenue un facteur essentiel de l’adoption de l’IA dans l’industrie pétrolière. En intégrant des solutions et des objectifs numériques dans les cadres réglementaires, les pays peuvent soutenir les investissements dans l’IA et l’apprentissage automatique tout en accélérant la recherche et le développement. Plusieurs pays rationalisent leurs politiques afin de soutenir la RPE dans les actifs existants. L’Angola, par exemple, a mis en œuvre en 2024 son initiative de production incrémentielle, qui offre des incitations fiscales pour encourager les réinvestissements dans les champs pétroliers matures. Le géant de l’énergie ExxonMobil a fait la première découverte – le puits Likembe-01 – dans le cadre de cette initiative en 2024, démontrant ainsi le rôle qui joue les politiques dans la libération de ressources supplémentaires. La Commission de l’Union africaine a également déclaré l’IA comme une priorité stratégique pour le continent en mai 2025, citant le rôle de l’apprentissage automatique dans la transformation de la trajectoire de développement du continent. Cette déclaration devrait ouvrir la voie aux entreprises technologiques et offrir de nouvelles opportunités aux opérateurs pétroliers pour maximiser la récupération et l’efficacité.

AEW 2025 : où l’innovation rencontre l’investissement

AEW : Invest in African Energies 2025, le plus grand événement du continent dédié au secteur de l’énergie, organisateur des sessions consacrées à la transformation numérique, à la RPE et à l’IA dans le domaine de l’exploration. Une série de tables rondes et d’ateliers techniques exploreront le nouveau chapitre de la production pétrolière axé sur l’IA en Afrique. AEW : Invest in African Energies 2025 sera le lieu où les politiques, les capitaux et les technologies convergeront pour définir ce nouveau chapitre.

« Les ressources pétrolières et gazières de l’Afrique ont une valeur inestimable et l’IA est la clé pour exploiter ces ressources de manière efficace et durable. En plus de soutenir les efforts d’exploration, l’IA insufflera une nouvelle vie aux champs pétroliers vieillissants de l’Afrique, en prolongeant leur durée de vie, en maximisant leur valeur et en favorisant une production plus intelligente et à faible émission de carbone », déclare NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l’énergie.

À propos AEW : Investir dans les énergies africaines

AEW : Invest in African Energies est la plateforme de choix pour les opérateurs de projets, les financiers, les fournisseurs de technologies et les gouvernements, et s’est imposée comme le lieu officiel pour la signature d’accords dans le domaine de l’énergie en Afrique. Rendez-vous sur http://www.AECWeek.com pour plus d’informations sur cet événement passionnant.