Afrique : plus de 64 milliards de transactions instantanées en 2024, selon le rapport SIIPS 2025

Le dernier rapport SIIPS 2025 sur les systèmes de paiement instantané inclusifs (SPII) en Afrique montre une accélération sans précédent de la numérisation financière sur le continent. Publié le 13 novembre 2025 par AfricaNenda en partenariat avec la Banque mondiale et la CEA des Nations unies, le document met en lumière la montée en puissance de 36 systèmes de paiement instantané, déployés dans 31 pays africains.

Entre 2020 et 2024, le volume total des transactions traitées par ces systèmes a bondi de 35 % par an en moyenne, atteignant plus de 64 milliards d’opérations. Leur valeur cumulée dépasse désormais 1 980 milliards de dollars, un record historique. Les SPI d’argent mobile demeurent les plus utilisés en nombre de transactions, mais les SPI bancaires enregistrent la plus forte progression (+50 % sur un an).

Cinq nouveaux systèmes nationaux ont vu le jour en un an, notamment Switch Mobile (Algérie), LYPay (Libye), EPS Fast Payment Module (Eswatini), Salon Pement Swich (Sierra Leone) et SIPS (Somalie). À ces dispositifs s’ajoutent trois systèmes régionaux — GIMACPAY, PAPSS et TCIB — qui favorisent l’interconnexion entre 22 pays africains.

Selon le rapport, cette croissance s’explique par la progression de l’interopérabilité multisectorielle, la diversification des canaux (USSD, mobile, QR code) et la participation croissante d’acteurs non bancaires. Toutefois, AfricaNenda note que la majorité des transactions demeurent de faible montant, avec une valeur moyenne de 11 dollars pour les paiements mobiles.

L’étude souligne aussi un enjeu d’inclusivité : seuls 11 des 36 systèmes existants intègrent les paiements gouvernementaux (G2P). Pour AfricaNenda, la généralisation de ces usages, combinée à une meilleure intégration des SPI dans les infrastructures publiques numériques (IPN), sera essentielle pour « bâtir une Afrique plus connectée et financièrement inclusive ».

Walid Naffati & IA

