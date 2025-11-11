En bref

Afriways : la nouvelle voie des entrepreneur(e)s vers une Afrique d’opportunités

Posted on
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages


Lancée récemment à Tunis, Afriways se présente comme une plateforme dédiée à la connaissance et à la compréhension des marchés africains. Cette initiative est soutenue par le projet Qawafel , financé par AFD – Agence Française de Développement et mis en œuvre par Expertise France, elle s’inscrit dans une dynamique d’appui à l’internationalisation des entreprises tunisiennes vers les marchés africains.

Imaginée et portée par l’équipe de l’agence de communication Beyond Pictures, sous la direction de sa fondatrice et CEO Manel Letaief Kanzari, Afriways a pour ambition d’informer, d’expliquer et d’inspirer les entrepreneur(e)s du continent. Grâce à des contenus dynamiques et à des témoignages concrets, elle rend l’information économique accessible et encourage une nouvelle génération d’entrepreneur(e)s curieux et ambitieux à mieux comprendre les dynamiques africaines.

Un lancement fondé sur l’échange et l’intelligence collective

Pour son lancement, Afriways a inauguré un format inédit : Afriways Podcast Event, une série de quatre conversations croisées explorant les grands défis et opportunités des marchés africains.

Autour de Wafa Makhlouf, modératrice de l’événement, huit intervenants issus du monde de l’entreprise, de la finance et de l’innovation ont échangé sur quatre thématiques majeures :
• Pourquoi les bailleurs misent-ils sur l’Afrique ?
• Repenser notre rapport à l’Afrique
• Les marchés africains en mouvement
• Comment réussir… mais aussi comment échouer sur le continent ?

Wafa Makhlouf a rappelé que l’Afrique « n’est pas une promesse lointaine, mais un véritable terrain de co-construction », soulignant que « ce qui change aujourd’hui, c’est notre manière de l’aborder : non plus comme un marché à conquérir, mais comme un écosystème à comprendre. »

Informer, vulgariser, motiver

Dans son mot d’ouverture, Manel Letaief Kanzari a présenté la philosophie du projet :

« Celui qui maîtrise l’information, maîtrise le marché. Afriways veut rendre cette information claire, utile et accessible, pour que chaque entrepreneur africain puisse transformer son ambition en réussite. »

La plateforme s’articule autour de quatre volets :
• Articles et actualités pour décrypter les enjeux économiques du continent
• Podcasts mettant en lumière des parcours d’entrepreneur(e)s inspirants
• Vidéos de formation pour simplifier normes et processus
• Opportunités d’affaires pour connecter les entreprises aux marchés africains

À terme, Afriways intégrera des outils d’analyse et d’intelligence artificielle pour aider les décideurs à agir de façon plus éclairée sur le continent.

Des partenaires engagés : AFD et Qawafel

Mazen AL KASSEM, expert technique et chef de projet du programme Qawafel, explique : « Avec Afriways, nous soutenons une initiative qui met la connaissance et la coopération au cœur de la transformation économique africaine. »

Pour sa part, Abdou Samba, responsable de pôle à l’AFD, précise : « Pour l’AFD, l’enjeu n’est pas seulement de financer, mais aussi de renforcer la compréhension des marchés et la confiance entre acteurs. »

Regards croisés : comprendre pour mieux entreprendre

Lors de la conversation Repenser notre rapport à l’Afrique, les intervenants ont souligné la nécessité de dépasser les clichés et de construire des ponts réels entre les acteurs.

Selon Dr Sofiene Darmoul, fondateur de la startup Inaya Santé, « Sur le terrain, j’ai découvert une jeunesse connectée, pleine d’énergie et de volonté. Comprendre ces réalités est essentiel avant d’investir. »

De son côté, Mohamed Amine Zaghbib, directeur des opérations Afrique chez Exscape, observe que « Les jeunes africains veulent être acteurs de l’innovation, pas de simples consommateurs. Nous partageons plus de points communs qu’on ne l’imagine. »

Une communauté en construction

Afriways s’adresse aux PME, startups innovantes et femmes entrepreneures, ainsi qu’aux institutions et bailleurs partenaires du programme Qawafel. Son objectif : informer, former et accompagner les entreprises dans leur développement à l’international.

Comme le rappelle Manel Letaief Kanzari, « Ce n’était qu’un premier regard sur un sujet aussi vaste que prometteur. L’aventure ne fait que commencer. »

Afriways entend désormais fédérer une communauté d’entrepreneur(e)s autour d’une vision partagée : comprendre avant d’entreprendre, entreprendre avant de conquérir. Pour en savoir plus : www.afriways.net

D’après communiqué

Facebook Comments
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages
Related Items:,

Recommended for you

Plus Populaires

2.6K
En bref

5G en Algérie : les cartes d’Ookla révèlent une couverture déjà visible avant le lancement officiel





2.5K
En bref

UNIVITY & Telespazio : un partenariat pour la connectivité mondiale et les services de sécurité spatiale de nouvelle génération
2.3K
Non classé

Au Maroc, les PME sont en première ligne face à des logiciels malveillants déguisés en outils professionnels
2.1K
En bref

THD lance une grande enquête nationale sur la satisfaction des clients télécom en Tunisie
2.1K
L'actuTHD

Rapport INS : à l’ère de la 5G et de la fibre optique, les régions intérieures de la Tunisie sont de plus en plus isolées d’Internet
2.0K
L'actuTHD

Paiements en Tunisie : le mobile explose, les cartes ralentissent au 1er semestre 2025
1.9K
L'actuTHD

L’IA tue le Web classique : -52 % de trafic, ChatGPT et Gemini font plonger les sites pendant que Reddit s’envole
1.6K
Non classé

5G en Tunisie : Ooredoo et Tunisie Telecom se livrent une bataille serrée selon le dernier rapport Opensignal
1.6K
L'actuTHD

Tunisie : la 5G stimule un chiffre d’affaires record de 329 MDT pour les 3 opérateurs en août 2025
1.6K
L'actuTHD

IPv4, IPv6 et ASN : où en est la Tunisie dans la gestion de ses ressources Internet ?
1.6K
L'actuTHD

L’intelligence artificielle signe-t-elle la fin du modèle classique des accélérateurs ?
1.5K
En bref

Maroc : le lancement de la 5G prévu d’ici fin 2025, avec le football en catalyseur
1.5K
L'actuTHD

Medusa arrive à Bizerte : la Tunisie devient la première porte d’entrée de l’Afrique dans le nouveau réseau sous-marin Europe–Méditerranée
1.5K
En bref

Algérie Télécom atteint 2,4 millions d’abonnés à la fibre optique
1.5K
L'actuTHD

Les États-Unis appuient l’extension de Medusa (dont Tunisie Telecom y sera reliée) vers la côte atlantique de l’Afrique
1.4K
En bref

Huawei et ses partenaires au service de l’énergie solaire en Tunisie
1.4K
L'actuTHD

Telecom – Data mobile : « Le problème n’est plus la couverture, c’est le terminal !»
1.4K
L'actuTHD

Tunisie : Huawei met la lumière sur la fibre jusqu’à la chambre pour la stabilité du débit, l’esthétique et la simplicité
1.3K
L'actuTHD

Tunisie Telecom dévoile le TT-FTTR : la fibre jusqu’à chaque pièce pour effacer les limites du Wi-Fi à 500 Mb/s et 1 Gb/s
1.3K
En bref

Tim’ess lève des fonds pour industrialiser la valorisation des déchets forestiers
To Top