Afriways : la nouvelle voie des entrepreneur(e)s vers une Afrique d’opportunités

Lancée récemment à Tunis, Afriways se présente comme une plateforme dédiée à la connaissance et à la compréhension des marchés africains. Cette initiative est soutenue par le projet Qawafel , financé par AFD – Agence Française de Développement et mis en œuvre par Expertise France, elle s’inscrit dans une dynamique d’appui à l’internationalisation des entreprises tunisiennes vers les marchés africains.

Imaginée et portée par l’équipe de l’agence de communication Beyond Pictures, sous la direction de sa fondatrice et CEO Manel Letaief Kanzari, Afriways a pour ambition d’informer, d’expliquer et d’inspirer les entrepreneur(e)s du continent. Grâce à des contenus dynamiques et à des témoignages concrets, elle rend l’information économique accessible et encourage une nouvelle génération d’entrepreneur(e)s curieux et ambitieux à mieux comprendre les dynamiques africaines.

Un lancement fondé sur l’échange et l’intelligence collective

Pour son lancement, Afriways a inauguré un format inédit : Afriways Podcast Event, une série de quatre conversations croisées explorant les grands défis et opportunités des marchés africains.

Autour de Wafa Makhlouf, modératrice de l’événement, huit intervenants issus du monde de l’entreprise, de la finance et de l’innovation ont échangé sur quatre thématiques majeures :

• Pourquoi les bailleurs misent-ils sur l’Afrique ?

• Repenser notre rapport à l’Afrique

• Les marchés africains en mouvement

• Comment réussir… mais aussi comment échouer sur le continent ?

Wafa Makhlouf a rappelé que l’Afrique « n’est pas une promesse lointaine, mais un véritable terrain de co-construction », soulignant que « ce qui change aujourd’hui, c’est notre manière de l’aborder : non plus comme un marché à conquérir, mais comme un écosystème à comprendre. »

Informer, vulgariser, motiver

Dans son mot d’ouverture, Manel Letaief Kanzari a présenté la philosophie du projet :

« Celui qui maîtrise l’information, maîtrise le marché. Afriways veut rendre cette information claire, utile et accessible, pour que chaque entrepreneur africain puisse transformer son ambition en réussite. »

La plateforme s’articule autour de quatre volets :

• Articles et actualités pour décrypter les enjeux économiques du continent

• Podcasts mettant en lumière des parcours d’entrepreneur(e)s inspirants

• Vidéos de formation pour simplifier normes et processus

• Opportunités d’affaires pour connecter les entreprises aux marchés africains

À terme, Afriways intégrera des outils d’analyse et d’intelligence artificielle pour aider les décideurs à agir de façon plus éclairée sur le continent.

Des partenaires engagés : AFD et Qawafel

Mazen AL KASSEM, expert technique et chef de projet du programme Qawafel, explique : « Avec Afriways, nous soutenons une initiative qui met la connaissance et la coopération au cœur de la transformation économique africaine. »

Pour sa part, Abdou Samba, responsable de pôle à l’AFD, précise : « Pour l’AFD, l’enjeu n’est pas seulement de financer, mais aussi de renforcer la compréhension des marchés et la confiance entre acteurs. »

Regards croisés : comprendre pour mieux entreprendre

Lors de la conversation Repenser notre rapport à l’Afrique, les intervenants ont souligné la nécessité de dépasser les clichés et de construire des ponts réels entre les acteurs.

Selon Dr Sofiene Darmoul, fondateur de la startup Inaya Santé, « Sur le terrain, j’ai découvert une jeunesse connectée, pleine d’énergie et de volonté. Comprendre ces réalités est essentiel avant d’investir. »

De son côté, Mohamed Amine Zaghbib, directeur des opérations Afrique chez Exscape, observe que « Les jeunes africains veulent être acteurs de l’innovation, pas de simples consommateurs. Nous partageons plus de points communs qu’on ne l’imagine. »

Une communauté en construction

Afriways s’adresse aux PME, startups innovantes et femmes entrepreneures, ainsi qu’aux institutions et bailleurs partenaires du programme Qawafel. Son objectif : informer, former et accompagner les entreprises dans leur développement à l’international.

Comme le rappelle Manel Letaief Kanzari, « Ce n’était qu’un premier regard sur un sujet aussi vaste que prometteur. L’aventure ne fait que commencer. »

Afriways entend désormais fédérer une communauté d’entrepreneur(e)s autour d’une vision partagée : comprendre avant d’entreprendre, entreprendre avant de conquérir. Pour en savoir plus : www.afriways.net

D’après communiqué

