Aftias appel à candidatures : renforcement de la compétitivité du secteur des nouvelles technologies et du numérique

Le programme Aftias vise à accroître la compétitivité des exportations de l’Algérie dans le secteur de des nouvelles technologies de l’information et du numérique. Des entreprises plus compétitives dans ce secteur des services contribuent à atteindre les objectifs liés à l’Agenda 2030.

Dans ce cadre, les activités d’appui pour les start-ups tech et les entreprises du numérique se concentreront sur l’accompagnement commercial, le soutien à l’internalisation, la participation à des événements technologiques régionaux et internationaux, et donc des opportunités d’affaires et d’investissement locales, régionales et internationales.

Le projet soutiendra 50 start-ups/entreprises qui seront segmentées en fonction de leur niveau de maturité et bénéficieront des services suivants selon leur catégorisation :

Start-up Croissance : génèrent des revenus, cible des nouveaux marchés, et/ou met en place de nouveaux produits Start-up Entrepreneuriat : produit minimum viable (MVP) confirmé, acquisition et fidélisation de la clientèle en cours

Une start-up peut passer d’une catégorie à l’autre au cours du projet. Les avantages proposés à chaque catégorie sont détaillés ci-dessous.

►QUI PEUT PARTICIPER ?

En tant que start-up/numérique éligible, vous devez :

➔ utiliser la technologie numérique comme un facteur clé dans votre modèle d’affaire (le commerce électronique est inclus)

➔ être à but lucratif – mais vous pouvez aussi avoir un impact social – mentionnez-le dans votre candidature

➔ avoir construit un produit minimum viable*, qui a idéalement généré des ventes même si ce n’est qu’en quantité limitée

➔ être

de nationalité algérienne

➔ s’engager aux activités du projet et signer une lettre d’engagement

* Un produit minimum viable (MVP) est un produit avec des fonctionnalités de base, mais suffisamment pour attirer l’attention du consommateur et fournir une boucle de retours des usagers pour guider les améliorations futures.

►QUEL EST LE PROCESSUS DE SÉLECTION ?

➔ Les informations soumises seront évaluées par des experts de l’ITC. Les candidatures et toutes les informations relatives à l’entreprise, y compris les données financières, seront traitées avec une STRICTE CONFIDENTIALITÉ.

➔Après une première sélection, des entretiens individuels de 60 minutes seront organisés avec chaque start-up/entreprise pour déterminer la catégorisation en Entrepreneuriat ou Croissance.

Critères d’exclusion : la start-up/entreprise n’est pas éligible au programme si elle ne s’appuie pas sur la technologie numérique de façon claire et substantielle. Les start-up/entreprises qui fournissent des informations erronées dans le cadre de cet appel à candidatures peuvent être exclues ou reclassées.

POUR CONFIRMER QUE VOUS AVEZ SOUMIS VOTRE CANDIDATURE AVEC SUCCÈS, vous devez arriver à une page qui vous indique que vous recevrez une copie de votre candidature sur le mail renseigné en début de formulaire.

Pour participer, veuillez remplir ce formulaire.

►DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 25 Mars 2023 à minuit

