AgriTech : 216 Capital investit dans la startup tunisienne RoboCare

Face aux défis du changement climatique et du stress hydrique dans la région MENA, les technologies de précision s’imposent comme un levier stratégique. Dans ce contexte, la société de capital-risque 216 Capital annonce un investissement à six chiffres dans RoboCare, une startup tunisienne spécialisée dans l’agriculture de précision propulsée par l’intelligence artificielle.
Fondée à Sfax, la startup combine imagerie satellitaire, drones, capteurs IoT et IA pour optimiser le pilotage agricole.
- Impact terrain éprouvé : Jusqu’à 35 % d’économie d’eau, 25 % de réduction des intrants (engrais/pesticides) et 20 % de hausse des rendements.
- Spécificité MENA : Contrairement aux solutions généralistes, l’IA de RoboCare est entraînée sur des données locales pour des cultures stratégiques de la région (oliviers, céréales, tomates industrielles).
Ce financement permettra à RoboCare d’accélérer son expansion commerciale en Afrique et au Moyen-Orient, de renforcer ses équipes et de perfectionner ses modèles prédictifs d’IA.
« Cet investissement s’inscrit pleinement dans notre stratégie de soutien aux startups capables d’apporter des réponses concrètes aux grands enjeux du continent », souligne Hassen Arfaoui, Principal chez 216 Capital.
Source : communiqué