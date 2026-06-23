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AgriTech : 216 Capital investit dans la startup tunisienne RoboCare

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Face aux défis du changement climatique et du stress hydrique dans la région MENA, les technologies de précision s’imposent comme un levier stratégique. Dans ce contexte, la société de capital-risque 216 Capital annonce un investissement à six chiffres dans RoboCare, une startup tunisienne spécialisée dans l’agriculture de précision propulsée par l’intelligence artificielle.

Fondée à Sfax, la startup combine imagerie satellitaire, drones, capteurs IoT et IA pour optimiser le pilotage agricole.

  • Impact terrain éprouvé : Jusqu’à 35 % d’économie d’eau, 25 % de réduction des intrants (engrais/pesticides) et 20 % de hausse des rendements.
  • Spécificité MENA : Contrairement aux solutions généralistes, l’IA de RoboCare est entraînée sur des données locales pour des cultures stratégiques de la région (oliviers, céréales, tomates industrielles).

Ce financement permettra à RoboCare d’accélérer son expansion commerciale en Afrique et au Moyen-Orient, de renforcer ses équipes et de perfectionner ses modèles prédictifs d’IA.

« Cet investissement s’inscrit pleinement dans notre stratégie de soutien aux startups capables d’apporter des réponses concrètes aux grands enjeux du continent », souligne Hassen Arfaoui, Principal chez 216 Capital.

Source : communiqué

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