AgriTech4Tunisia Innovation Challenge : appel à candidatures ouvert

Le AgriTech4Tunisia Innovation Challenge lance un appel à candidatures destiné aux startups et innovateurs développant des solutions agri-tech répondant aux défis agricoles et aux besoins du marché tunisien.

Portée par l’Alliance of Bioversity International et le CIAT, à travers la plateforme CGIAR Accelerate for Impact Platform, l’initiative cible des projets en phase early-stage disposant d’un MVP, idéalement déjà validé sur le terrain, et en recherche de financement pré-seed ou seed.

Jusqu’à 20 équipes seront sélectionnées pour participer à un bootcamp entièrement financé en Tunisie, suivi d’un programme d’accélération de trois mois combinant accompagnement business, appui technique, accès à des investisseurs et mises en relation B2B avec des acteurs agro-industriels. Le programme se conclura par un Demo Day réunissant experts, scientifiques, entreprises et investisseurs, avec pour objectif de faciliter les tests pilotes et la levée de fonds.

Le challenge est mis en œuvre en collaboration avec plusieurs centres du CGIAR, des institutions locales et des partenaires régionaux et internationaux, et bénéficie du soutien du ministère tunisien de l’Agriculture, des Ressources hydriques et de la Pêche.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 12 février 2026.

D’après communiqué

