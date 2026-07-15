AgTech : Seabex dévoile sa nouvelle plateforme et transforme la gestion de l’eau agricole grâce à l’IA

Partagez 0 Partages

La startup franco-tunisienne Seabex, spécialiste de la gestion intelligente de l’eau agricole, franchit un cap stratégique majeur. À l’occasion du lancement de son nouveau site web, l’entreprise labellisée Startup Act annonce l’élargissement de son offre. Née comme une solution d’optimisation de l’irrigation, Seabex se positionne désormais comme une véritable « infrastructure eau de l’agriculture », étendant ses services à l’ensemble de la filière agro-industrielle.

Une technologie 100 % satellite et IA, sans aucun capteur au sol

La force de la solution Seabex repose sur sa simplicité de déploiement : elle ne nécessite aucune installation matérielle, sonde ou capteur au sol. La plateforme s’appuie exclusivement sur l’imagerie des satellites Sentinel-1 et Sentinel-2 (mise à jour tous les 5 jours), couplée à un modèle d’intelligence artificielle agronomique propriétaire couvrant 50 cultures et 250 variétés. Les recommandations d’irrigation et diagnostics arrivent directement sur le smartphone de l’utilisateur.

Pour répondre aux nouveaux enjeux climatiques et réglementaires, Seabex structure sa suite de produits autour de plusieurs innovations clés :

Agrisense / Net Irrig : Le cœur historique permettant d’économiser entre 16 et 40 % d’eau sans perte de rendement.

Magonia : Un agent IA conversationnel multilingue disponible sur iOS et Android, permettant aux agriculteurs de poser des questions en langage naturel sur l’état de leurs parcelles.

Prime : Une aide à la décision dédiée aux cultures à forte valeur ajoutée comme l’olivier et le palmier dattier.

Le Simulateur Climatique : Un outil d’anticipation pour évaluer l’exposition au stress hydrique futur d’un territoire.

Des résultats spectaculaires en Tunisie

Validée de manière indépendante sur le terrain, l’efficacité de la technologie affiche des indicateurs impressionnants, particulièrement en Afrique du Nord.

En Tunisie, en collaboration avec le Centre Technique des Dattes (2024–2025), l’application de la plateforme dans les palmeraies a permis de réduire la consommation d’eau de plus de 50 %, tout en faisant progresser la productivité de l’eau de plus de 700 %. En France, les tests menés avec la Chambre d’Agriculture du Cher ont révélé jusqu’à 40 % d’économies d’eau sur le maïs irrigué.

Depuis 2020, Seabex a déjà documenté 847 millions de litres d’eau et accompagné plus de 500 agriculteurs dans 6 pays.

Une solution pour toute la chaîne de valeur (RSE & CSRD)

Au-delà des parcelles individuelles, la nouvelle mouture de Seabex s’ouvre aux coopératives pour un pilotage territorial, ainsi qu’aux agro-industriels. Ces derniers peuvent désormais tracer l’empreinte eau de leur amont agricole (Scope 3). Les données générées sont prêtes pour l’audit et alignées sur les exigences européennes et internationales de reporting extra-financier, telles que la CSRD (normes ESRS E3 – Water), le GRI 303 et le CDP Water.

« Nous avons passé des années à maîtriser une chose : la décision d’irrigation à la parcelle. C’est ce savoir-faire qui nous permet aujourd’hui de proposer une infrastructure complète de l’eau agricole, du terrain jusqu’au rapport extra-financier. L’eau est devenue l’affaire de tous ; notre plateforme aussi », souligne Taher Mestiri, co-fondateur et CEO de Seabex.

D’après communiqué

Partagez 0 Partages