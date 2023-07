AI for Good – Doreen Bogdan-Martin (UIT) prône une intelligence artificielle qui profite à tous

Partagez 2 Partages

En prévision de l’organisation du sommet mondial « AI For Good », la secrétaire générale de l’Union internationale des télécommunications, Doreen Bogdan-Martin, a souligné l’importance de travailler sur une intelligence artificielle qui profite à tous.

Dans un communiqué publié sur le site de l’organisation, la responsable affirme : « L’IA doit profiter à tous, y compris aux 2,7 milliards de personnes qui ne sont toujours pas connectées dans le monde. L’IA ne doit pas accroître les inégalités existantes. Les systèmes éthiques et fondés sur les droits sont essentiels. Nous devons nous attaquer aux préjugés fondés sur la race, le sexe, la politique, la culture, la religion et les disparités économiques. La transparence et la responsabilité doivent faire partie intégrante de l’IA. Les processus décisionnels automatisés doivent être transparents et responsables. L’accès aux données, la propriété, la transparence, la mise en commun, l’harmonisation et l’interopérabilité font l’objet de discussions cruciales au niveau mondial ».

Soulignant l’engagement inébranlable de l’UIT à traiter ces questions, elle indique « Les normes de l’UIT, par exemple, favorisent l’interopérabilité, la cohérence, la sécurité, l’éthique, les meilleures pratiques et la conformité réglementaire dans le développement et l’utilisation des technologies de l’intelligence artificielle. Un certain nombre de nos groupes multipartites ouverts à toutes les parties intéressées travaillent à l’élaboration rapide de spécifications qui répondent aux besoins de l’industrie à mesure qu’ils apparaissent sur divers aspects de l’IA – de l’agriculture numérique (avec l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) à la gestion des catastrophes (avec l’Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations unies pour l’environnement), en passant par la santé (avec l’Organisation mondiale de la santé), les réseaux autonomes (avec la CEE-ONU) et le métavers ».

Notant que « les ODD sont malheureusement en train d’échouer et que l’IA peut contribuer à les sauver avant qu’il ne soit trop tard », Doreen Bogdan-Martin ajoute : « Nous devons veiller à ce que le développement responsable et inclusif de l’IA soit la voie à suivre. C’est ce que ce moment exige – et nous ne nous arrêterons pas avant qu’il ne devienne une réalité pour tous, partout ».

Le sommet « AI for Good », organisée par l’UIT les 6 et 7 juillet, est la première occasion pour les principaux acteurs mondiaux de l’intelligence artificielle de se réunir sur la scène internationale pour aborder les questions de gouvernance depuis l’essor de l’IA générative.

D’après communiqué