En bref

Airbus Defence and Space et Greenerwave renforcent leur partenariat dans les communications satellitaires

Posted on
Airbus Defence and Space et la deeptech française Greenerwave annoncent le renforcement de leur partenariat stratégique dans le domaine des communications par satellite (SATCOM), à travers la signature de deux nouveaux contrats d’une valeur totale de plusieurs millions d’euros.

Ces accords prolongent une première collaboration annoncée lors du Salon international de l’aéronautique et de l’espace du Bourget en juin 2025, en présence du ministre français des Armées. Ils visent à élargir la coopération technologique entre les deux entreprises, notamment au bénéfice des forces armées françaises.

Au cœur de ce partenariat, Airbus Defence and Space intégrera les antennes plates innovantes développées par Greenerwave dans ses solutions SATCOM de bout en bout. Ces antennes se distinguent par leur capacité multi-orbite et leur très faible consommation énergétique, permettant de déployer des systèmes de communication plus flexibles, plus faciles à installer et plus adaptés aux environnements opérationnels exigeants.

Selon Geoffroy Lerosey, président et cofondateur de Greenerwave, ce renforcement du partenariat confirme la pertinence de leurs technologies dans des contextes où performance, efficacité énergétique et flexibilité sont devenues des impératifs stratégiques. Il souligne également la contribution de ces solutions à la souveraineté technologique française et européenne.

De son côté, Eric Even, Senior Vice President et directeur du pôle Digital Espace chez Airbus Defence & Space, estime que cette collaboration permettra de faire émerger une nouvelle génération de terminaux SATCOM pour les applications de défense. L’objectif est de garantir aux forces armées un accès sécurisé et fiable aux données critiques, quels que soient les environnements opérationnels, sur terre, en mer ou dans les airs.

L’un des deux contrats s’inscrit dans le cadre du programme Copernic, un accord-cadre de dix ans piloté par la Direction générale de l’armement (DGA), visant à renforcer les capacités souveraines de communication satellitaire des armées françaises.

À travers ce partenariat renforcé, Airbus Defence and Space et Greenerwave entendent contribuer au développement d’une base industrielle et technologique de défense européenne solide, tout en accélérant l’innovation dans les communications spatiales.

D’après communiqué

