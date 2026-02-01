En bref

Airbus Defence and Space renforce les performances de Pléiades Neo grâce aux stations sol de Skynopy

Airbus Defence and Space a sélectionné la startup française Skynopy pour améliorer les performances du segment sol de sa constellation d’observation de la Terre Pléiades Neo. Cette collaboration vise à accroître la réactivité et à réduire la latence dans la livraison des images à très haute résolution, afin de répondre aux besoins croissants des clients institutionnels et commerciaux.

Une meilleure réactivité pour l’imagerie très haute résolution

La constellation Pléiades Neo fournit des images optiques avec une résolution native de 30 cm, utilisées dans des domaines variés tels que la défense, la sécurité, la gestion des catastrophes, l’ingénierie civile ou encore la surveillance environnementale.
L’intégration des services de stations sol de Skynopy permet d’optimiser l’acquisition et le téléchargement des données, réduisant ainsi le délai entre la prise de vue et la mise à disposition des images via la plateforme OneAtlas d’Airbus.

Selon Airbus Defence and Space, cette amélioration constitue un avantage clé pour les clients ayant besoin d’un accès rapide à des données critiques d’observation de la Terre.

Un segment sol entièrement virtualisé

Skynopy propose une approche logicielle du segment sol, reposant sur des technologies de modems virtualisés et une orchestration centralisée. Cette architecture permet un déploiement rapide de nouvelles stations sol et une allocation flexible des ressources.
Des tests opérationnels menés plus tôt cette année ont démontré des délais d’intégration réduits, avec des capacités mises en service en quelques semaines et une transition opérationnelle en quelques mois.

Une collaboration entre industriel et NewSpace européen

Pour Airbus Defence and Space, ce partenariat illustre la capacité du groupe à collaborer avec des startups européennes innovantes afin de renforcer en continu ses services d’observation de la Terre.
De son côté, Skynopy s’appuie sur un modèle hybride combinant infrastructures partagées et propriétaires, contribuant au renforcement de l’écosystème spatial européen et aux capacités souveraines dans ce domaine.

Fondée en 2023, Skynopy exploite déjà 17 sites opérationnels et accompagne une dizaine d’opérateurs satellitaires. L’entreprise est également engagée dans le projet AKAR, développé en coopération avec Eutelsat, visant le déploiement d’un réseau de stations sol multi-bandes pour l’observation de la Terre à haut débit et en temps réel.

