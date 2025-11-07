Akeed, la pépite fintech tunisienne, franchit un nouveau cap avec le soutien d’UGFS North Africa et DIDO Capital Partners

Partagez 0 Partages

La fintech tunisienne Akeed (ex-Khallasli) franchit une nouvelle étape majeure avec la clôture d’une levée de fonds à deux chiffres, menée auprès de UGFS North Africa et DIDO Capital Partners.

Cette opération stratégique vient confirmer la confiance des investisseurs dans la vision portée par Khatib Chakchouk, fondateur et CEO, et marque le début d’une nouvelle phase d’expansion régionale.

Une ambition claire : bâtir la première “Bank-as-a-Service” régionale

Akeed se positionne comme une super-application B2B au service des petits commerçants, combinant paiements digitaux, services financiers et marketplace intelligente.

Sa mission : accélérer l’inclusion financière et digitaliser le commerce de proximité dans les économies émergentes du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest.

Grâce à son écosystème intégré, associant partenaires financiers et non financiers ainsi qu’une marketplace B2B connectée, chaque point Akeed devient un véritable hub digital combinant paiements, financement et distribution, permettant aux commerçants d’optimiser leurs transactions et d’élargir leur offre sans changer leur cœur de métier.

Une croissance soutenue et une expansion régionale

Le financement permettra à Akeed de :

Renforcer ses infrastructures technologiques et son réseau de distribution,

Accélérer son déploiement national,

Et préparer son expansion vers la Libye, l’Algérie et la Mauritanie, où le besoin d’inclusion financière reste immense.

Plusieurs fonds nationaux et internationaux ont d’ores et déjà exprimé leur intention de participer à de nouvelles séries de levées de fonds, destinées à accompagner cette expansion régionale ambitieuse.

Une vision tournée vers l’avenir

“Nous sommes honorés de la confiance accordée par nos investisseurs. Cette étape conforte notre mission : bâtir un écosystème de paiement ouvert, sécurisé et adapté aux réalités locales, au service de millions de commerçants africains”, a déclaré le CEO, Khatib Chakchouk.

Avec cette levée, Akeed confirme son rôle de pionnier de la transformation digitale du commerce de proximité et se positionne comme un acteur de confiance et d’impact, au cœur de la bancarisation inclusive et de la modernisation des économies locales.

Communiqué

Partagez 0 Partages