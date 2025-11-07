En bref

Akeed, la pépite fintech tunisienne, franchit un nouveau cap avec le soutien d’UGFS North Africa et DIDO Capital Partners

Posted on
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages

La fintech tunisienne Akeed (ex-Khallasli) franchit une nouvelle étape majeure avec la clôture d’une levée de fonds à deux chiffres, menée auprès de UGFS North Africa et DIDO Capital Partners.

Cette opération stratégique vient confirmer la confiance des investisseurs dans la vision portée par Khatib Chakchouk, fondateur et CEO, et marque le début d’une nouvelle phase d’expansion régionale.

 Une ambition claire : bâtir la première “Bank-as-a-Service” régionale

Akeed se positionne comme une super-application B2B au service des petits commerçants, combinant paiements digitaux, services financiers et marketplace intelligente.

Sa mission : accélérer l’inclusion financière et digitaliser le commerce de proximité dans les économies émergentes du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest.

Grâce à son écosystème intégré, associant partenaires financiers et non financiers ainsi qu’une marketplace B2B connectée, chaque point Akeed devient un véritable hub digital combinant paiements, financement et distribution, permettant aux commerçants d’optimiser leurs transactions et d’élargir leur offre sans changer leur cœur de métier.

 Une croissance soutenue et une expansion régionale

Le financement permettra à Akeed de :

  • Renforcer ses infrastructures technologiques et son réseau de distribution,
  • Accélérer son déploiement national,
  • Et préparer son expansion vers la Libye, l’Algérie et la Mauritanie, où le besoin d’inclusion financière reste immense.

Plusieurs fonds nationaux et internationaux ont d’ores et déjà exprimé leur intention de participer à de nouvelles séries de levées de fonds, destinées à accompagner cette expansion régionale ambitieuse.

 Une vision tournée vers l’avenir

“Nous sommes honorés de la confiance accordée par nos investisseurs. Cette étape conforte notre mission : bâtir un écosystème de paiement ouvert, sécurisé et adapté aux réalités locales, au service de millions de commerçants africains”, a déclaré le CEO, Khatib Chakchouk. 

Avec cette levée, Akeed confirme son rôle de pionnier de la transformation digitale du commerce de proximité et se positionne comme un acteur de confiance et d’impact, au cœur de la bancarisation inclusive et de la modernisation des économies locales.

Communiqué 

Facebook Comments
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages
Related Items:, , , , ,

Recommended for you

Plus Populaires

2.5K
En bref

UNIVITY & Telespazio : un partenariat pour la connectivité mondiale et les services de sécurité spatiale de nouvelle génération





2.5K
En bref

5G en Algérie : les cartes d’Ookla révèlent une couverture déjà visible avant le lancement officiel
2.3K
L'actuTHD

5G en Tunisie : Ookla confirme un bond spectaculaire des performances mobiles
2.2K
Non classé

Au Maroc, les PME sont en première ligne face à des logiciels malveillants déguisés en outils professionnels
2.0K
En bref

THD lance une grande enquête nationale sur la satisfaction des clients télécom en Tunisie
2.0K
L'actuTHD

Rapport INS : à l’ère de la 5G et de la fibre optique, les régions intérieures de la Tunisie sont de plus en plus isolées d’Internet
2.0K
L'actuTHD

Paiements en Tunisie : le mobile explose, les cartes ralentissent au 1er semestre 2025
1.9K
L'actuTHD

L’IA tue le Web classique : -52 % de trafic, ChatGPT et Gemini font plonger les sites pendant que Reddit s’envole
1.6K
Non classé

5G en Tunisie : Ooredoo et Tunisie Telecom se livrent une bataille serrée selon le dernier rapport Opensignal
1.5K
L'actuTHD

Tunisie : la 5G stimule un chiffre d’affaires record de 329 MDT pour les 3 opérateurs en août 2025
1.5K
En bref

Maroc : le lancement de la 5G prévu d’ici fin 2025, avec le football en catalyseur
1.5K
L'actuTHD

L’intelligence artificielle signe-t-elle la fin du modèle classique des accélérateurs ?
1.5K
L'actuTHD

IPv4, IPv6 et ASN : où en est la Tunisie dans la gestion de ses ressources Internet ?
1.5K
En bref

Algérie Télécom atteint 2,4 millions d’abonnés à la fibre optique
1.5K
L'actuTHD

Les États-Unis appuient l’extension de Medusa (dont Tunisie Telecom y sera reliée) vers la côte atlantique de l’Afrique
1.4K
L'actuTHD

Medusa arrive à Bizerte : la Tunisie devient la première porte d’entrée de l’Afrique dans le nouveau réseau sous-marin Europe–Méditerranée
1.4K
L'actuTHD

Telecom – Data mobile : « Le problème n’est plus la couverture, c’est le terminal !»
1.4K
En bref

Huawei et ses partenaires au service de l’énergie solaire en Tunisie
1.3K
En bref

Streaming : l’Afrique en pleine expansion, Orange et Synamedia misent sur le multi-CDN
1.3K
L'actuTHD

Tunisie Telecom dévoile le TT-FTTR : la fibre jusqu’à chaque pièce pour effacer les limites du Wi-Fi à 500 Mb/s et 1 Gb/s
To Top