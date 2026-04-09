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Algérie : l’ARPCE lance un appel à la concurrence pour deux licences d’Internet via Sat Leo (NGSO)

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L’Autorité de Régulation de la Poste et des Communications Electroniques (ARPCE) en Algérie a lancé un appel à la concurrence N°01/2026 pour l’octroi de deux licences d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public par satellites en orbite non géostationnaire (NGSO), avec les services y afférents. L’avis vise à la fois les titulaires d’une licence satellitaire de type VSAT en Algérie et les opérateurs disposant d’une constellation NGSO à couverture mondiale.

Selon le communiqué officiel, les candidats intéressés peuvent retirer le dossier d’appel à la concurrence au siège de l’ARPCE à Hussein-Dey, à Alger, entre le 9 et le 19 avril 2026. Le retrait du dossier est conditionné notamment par la présentation d’un justificatif de paiement d’un million de dinars algériens.

Cette initiative confirme l’ouverture progressive du dossier des constellations satellitaires NGSO dans la région, sur fond d’intérêt croissant pour les services internet par satellite et les nouveaux modèles de connectivité.

En Tunisie, comme THD l’avait relevé dans son article sur l’ouverture des précommandes Starlink avec un acompte de 9 dollars, la situation reste plus floue. Le marché est désormais affiché comme disponible à partir de 2026 sur le site de Starlink, mais le projet d’appel d’offres lié aux licences NGSO semble, à ce stade, toujours en suspens.

Walid Naffati

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