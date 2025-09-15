Algérie Télécom atteint 2,4 millions d’abonnés à la fibre optique

Partagez 0 Partages

Algérie Télécom poursuit sa stratégie ambitieuse et novatrice de généralisation de la fibre optique jusqu’au domicile (FTTH), en atteignant le cap des 2,4 millions de foyers connectés à l’Internet très haut débit.

Confirmant son rôle de leadership dans le plan national de transformation numérique, Algérie Télécom continue d’enregistrer des avancées technologiques significatives dans le raccordement des citoyens à la FTTH à travers les 58 wilayas.

Ce nouveau palier de 2,4 millions d’abonnés FTTH atteint au niveau de la Wilaya d’Oran, représente une performance stratégique majeure pour Algérie Télécom, qui œuvre continuellement à l’amélioration de ses offres et services avec pour principal objectif : enrichir l’expérience utilisateur de ses abonnés.

Grâce à cette technologie moderne, les abonnés d’Algérie Télécom bénéficient d’un confort d’utilisation innovant et inégalé pour divers usages, notamment la navigation Internet, le téléchargement et l’envoi de fichiers, le télétravail, le e-learning, le gaming ou encore le cloud-computing.

La technologie FTTH constitue un levier puissant pour le développement de l’économie numérique et contribue à renforcer l’inclusion digitale et la modernisation des services destinés aux citoyens.

Cette étape vient s’ajouter aux autres performances réalisées dernièrement par Algérie Télécom, notamment l’établissement d’un record africain de vitesse de débit avec ses nouvelles offres FTTH destinées aux professionnels allant jusqu’à 1,6 Gigabit par seconde, ainsi que le raccordement de plus de 50 % de ses abonnés à la fibre optique.

En poursuivant son ambitieux programme de raccordement à la FTTH sur l’ensemble du territoire national, Algérie Télécom confirme sa détermination à accompagner la généralisation en Algérie des technologies de télécommunication les plus modernes.

Source: communiqué

