PME – Améliorer la notoriété de son entreprise pour augmenter ses ventes

Construire la notoriété de son entreprise et l’améliorer est un processus complexe, mais essentiel pour sa pérennisation Développer une stratégie de marketing solide en identifiant exactement son public cible, en utilisant les réseaux sociaux et en tirant profit des outils technologiques disponibles permet entres autres stratégies d’accroître la visibilité et soigner la réputation de votre entreprise, en particulier s’il s’agit d’une petite ou moyenne entreprise.

« Les petites et moyennes entreprises ont tendance à investir dans le commercial alors qu’elles devraient plutôt investir dans leur notoriété », a affirmé le CEO de l’agence de conseil en stratégie marketing Pi2R, Hosni Krid Gargouri assurant que l’amélioration de la notoriété entraîne forcément une augmentation des ventes.

A son sens, pour les entreprises BtoB, au moins 40% du budget devraient être consacrés à la notoriété de l’entreprise, pour les sociétés BtoC, 60% du budget et pour les banques et les assurances, entres autres, 80% du budget. « Le digital a changé beaucoup de chose (…) D’ailleurs pour le BtoB, le réseau le plus efficace en termes de communication surtout si l’on table sur l’export c’est LinkedIn», a ajouté Hosni Krid Gargouri.

Elle a fait savoir, également, que la prospection sur LinkedIn devrait se faire uniquement à travers un profil; celui du commercial notamment, expliquant que la page de l’entreprise ne devrait servir que sa notoriété et non être utilisée pour la prospection des clients.

Soulignant que TikTok reste aussi une option, elle a déclaré que ce réseau social est un bon canal d’acquisition. « D’ailleurs, ce qui est conseillé aujourd’hui c’est de travailler sur la vidéo quel que soit le réseau social utilisé comme canal de communication ».

Elle a ajouté, dans ce même contexte, que la quantité devrait primer sur la qualité quand il s’agit de communication sur les réseaux sociaux. « Il faut au moins un post par jour », a-t-elle recommandé avant de préciser qu’idéalement il faut penser à publier plusieurs posts par jour et derrière analyser ceux qui ont généré plus d’engagement et ceux qui ont eu plus de portée.

Nadya Jennene