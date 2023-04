Appel à candidature – La GSMA finance des solutions innovantes de résilience au changement climatique

Partagez 2 Partages

L’Association des opérateurs et constrcuteurs mobiles (GSMA) a annoncé l’ouverture des candidatures pour la deuxième cohorte de son « Innovation Fund for Climate Resilience and Adaptation ».

Soutenu par le Foreign Commonwealth and Development Office du Royaume-Uni et l’Agence suédoise de développement et coopération Internationale, ce programme de financement s’adresse aux startups, entreprises et organisations proposant des solutions mobiles et numériques pour accroître la capacité des communautés vulnérables et à faibles revenus à s’adapter aux chocs liés au climat, à les anticiper et/ou à les absorber.

Il vise à tester des cas d’utilisation, des partenariats et des modèles commerciaux innovants afin d’améliorer la durabilité et l’évolutivité des solutions numériques. Axé sur des cas d’utilisation démontrant un impact positif sur les populations à faible revenu (en particulier les femmes) et les populations vulnérables aux risques climatiques actuels ou futurs, le fonds soutient également des solutions qui contribuent à la résilience climatique par le biais du renforcement de la biodiversité.

Il est ouvert aux candidats ayant des projets en Afrique, en Asie du Sud et du Sud-Est, dans les îles du Pacifique, dans les Caraïbes et dans certains pays d’Amérique latine et d’Europe de l’Est utilisant la technologie mobile et numérique pour piloter ou mettre à l’échelle des solutions qui renforcent la résilience face aux impacts du changement climatique. Le fonds accordera des subventions allant de 100 000 à 250 000 livres sterling. Une plus grande priorité sera accordée aux demandes axées sur des solutions basées sur la nature, des solutions pour une consommation et une production durables, et des projets soutenant les femmes.

Outre les subventions, les organisations sélectionnées bénéficieront d’une assistance technique sur mesure, d’échanges de connaissances et de possibilités de mise en réseau. La facilitation des relations avec les opérateurs de téléphonie mobile, les organisations du secteur public et les investisseurs, ainsi que les possibilités d’accroître la visibilité et le profil des investisseurs potentiels seront également fournies par le biais d’événements, des publications et de diffusion sur les médias sociaux de la GSMA.

Les candidats intéressés sont invités à soumettre leurs propositions avant le 16 mai 2023 à 23h59 UTC+1 (heure du Royaume-Uni).

NJ d’après communiqué