Appel à candidature pour le fonds d’innovation de l’Union africaine des télécommunications

L’Union africaine des télécommunications a lancé un appel à candidature pour son fonds d’innovation : ATI Innovation Challenge 2023

D’une valeur de 40.000 dollars, ce fonds est dédié aux universités et établissements de l’enseignement supérieur en Afrique.

Le programme est financé par Intel Corporation et Huawei Technologies, et est mis en œuvre avec le soutien de l’Union internationale des télécommunications (ITU) et l’Association des opérateurs et constructeurs mobiles (GSMA).

Pour participer, veuillez soumettre votre dossier de candidature via ce lien.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 10 octobre 2023.

