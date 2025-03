Appel à candidatures pour expérimenter la 5G et booster votre innovation avec Orange 5G Lab Tunis

Partagez 0 Partages

Orange 5G Lab Tunis est un espace dédié à la découverte et à l’expérimentation de la technologie 5G, conçu pour aider les entreprises, les start-up, les universitaires et les porteurs de projets à développer et tester de nouveaux cas d’usages autour de la 5G. L’objectif est de découvrir les apports de cette technologie, stimuler la co-innovation et permettre d’anticiper sa roadmap produits et services en intégrant la 5G.

Faisant partie aujourd’hui d’un réseau de 20 Orange 5G Labs opérationnels en Europe, Afrique et Moyen- Orient, Orange 5G Lab Tunis offre un environnement propice à l’innovation, en fournissant un accompagnement personnalisé, des équipements adaptés aux besoins spécifiques des cas d’usages ainsi que l’opportunité de bénéficier de partages d’expériences et d’expertises.

Opérationnel depuis août 2023 et officiellement inauguré tout récemment, Orange 5G Lab Tunis lance un appel à candidatures pour celles et ceux qui souhaitent faire évoluer leurs solutions technologiques basées sur la 5G.

Le programme Orange 5G Lab Tunis dure 6 mois et offre :

Un accès exclusif à un espace dédié 5G: tests et expérimentations de cas d’usages en conditions réelles et présentations de la solution au sein de Orange 5G Lab Tunis ;

Une mise à disposition des équipements : smartphones 5G, CPE 5G, casques VR, tablettes et serveurs avec la possibilité d’un prêt de certains équipements, pour les projets sélectionnés ;

Un accompagnement personnalisé : suivi stratégique et technique pour optimiser les solutions 5G ;

Une visibilité internationale : accès à des événements de l’écosystème Orange et à des salons internationaux pour renforcer son réseau ;

Un Démo Day : présentation du projet à Orange et à de grands groupes, investisseurs et acteurs du réseau Orange 5G Lab pour explorer des opportunités de business, financements et partenariats.

Les critères de sélection sont :

L’innovation : utilisation novatrice de la 5G pour résoudre des problématiques concrètes et/ou évolution de la solution ;

L’impact économique : potentiel de création de valeur et amélioration de la rentabilité pour les utilisateurs finaux ;

La scalabilité : capacité de la solution à s’étendre et à se déployer à grande échelle ;

La sécurité : respect des normes de sécurité et de protection des données ;

L’impact social et environnemental : contribution positive à la société et à l’environnement.

Vous avez jusqu’au vendredi 11 avril 2025 pour déposer votre candidature ici et faire évoluer votre projet/solution avec Orange 5G Lab Tunis !

