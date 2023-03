Applications mobiles : les jeux, mastodonte du secteur

Partagez 5 Partages

Le jeu mobile rapporte et est même mastodonte du secteur des applications mobiles. Sur le marché mondial, ce sont les jeux qui ont généré les plus gros revenus en 2022, selon Statista Digital Market Insights.

Les chiffres publiés par la firme indiquent que 62% des revenus du marché des applications mobiles ont été générés par les jeux l’année écoulée. Sur les 431 milliards de dollars de revenus en 2022, la part des jeux était de 267 milliards de dollars.

Les revenus des réseaux sociaux ont été, eux, estimés à 43 milliards de dollars. Les social media se classent ainsi deuxième après les jeux sur mobile. Viennent ensuite les applications de divertissement avec 29 milliards de dollars puis les applications photos et vidéo et lifestyle avec respectivement 18 et onze milliards de dollars.

Statista précise que les revenus calculés incluent les achats d’applications, les abonnements premium et les recettes publicitaires. La firme note, également, que les recettes publicitaires représentent la plus grande part dans les revenus de l’ensemble du secteur tous segments confondus, soit 205 milliards de dollars en 2022. Les abonnements premium ont, eux, généré 5,3 milliards de dollars pour l’industrie des applications mobiles.

NJ